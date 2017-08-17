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Перевод валюты между счетами

Перевод валюты между счетами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:14

Перевод валюты между счетами

Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
nijizafu
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:26

Re: Перевод валюты между счетами

nijizafu написав:Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?


Между своими не запрещён и не был запрещен
Faceless
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