Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 кві, 2019 15:14
Перевод валюты между счетами
Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
Додано: Пон 15 кві, 2019 15:26
Re: Перевод валюты между счетами
Между своими не запрещён и не был запрещен
|