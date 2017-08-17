|
|
|
Перевод валюты между счетами
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 кві, 2019 15:14
Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
-
nijizafu
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 15.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 кві, 2019 15:26
nijizafu написав:Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
Между своими не запрещён и не был запрещен
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24555
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1120 раз.
- Подякували: 5786 раз.
-
- Профіль
-
7
1
3
Додано: Пон 15 кві, 2019 19:39
Faceless Сорри, я не уточнил.
Между своими счетами в разных банках.
Или я чего-то не понимаю?
-
nijizafu
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 15.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 кві, 2019 15:35
nijizafu написав:Faceless
Сорри, я не уточнил.
Между своими счетами в разных банках.
Или я чего-то не понимаю?
И между своими в разных банках не запрещено (и не было запрещено), но слишком дорогое удовольствие по тарифам и как правило упирается в недостаточную компетентность персонала в отделениях.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24555
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1120 раз.
- Подякували: 5786 раз.
-
- Профіль
-
7
1
3
Додано: Вів 16 кві, 2019 16:00
Faceless, через SWIFT?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 901
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 кві, 2019 00:07
И как это сделать p2p?
-
nijizafu
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 15.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:59
Это по номеру карты можно перевести?
В каком банке такое возможно?
-
nijizafu
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 15.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:42
nijizafu написав:
И как это сделать p2p?
Через p2p валюту с украинской карты не отправишь на свою карту. А получить такой перевод можно...
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 901
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|