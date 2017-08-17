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Перевод валюты между счетами

Перевод валюты между счетами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:14

Перевод валюты между счетами

Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
nijizafu
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:26

Re: Перевод валюты между счетами

nijizafu написав:Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?


Между своими не запрещён и не был запрещен
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 19:39

Faceless Сорри, я не уточнил.
Между своими счетами в разных банках.
Или я чего-то не понимаю?
nijizafu
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 15:35

  nijizafu написав:Faceless Сорри, я не уточнил.
Между своими счетами в разных банках.
Или я чего-то не понимаю?

И между своими в разных банках не запрещено (и не было запрещено), но слишком дорогое удовольствие по тарифам и как правило упирается в недостаточную компетентность персонала в отделениях.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 16:00

Re: Перевод валюты между счетами

Faceless, через SWIFT?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 00:07

И как это сделать p2p?
nijizafu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:59

Это по номеру карты можно перевести?
В каком банке такое возможно?
nijizafu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:42

Re: Перевод валюты между счетами

  nijizafu написав:И как это сделать p2p?
Через p2p валюту с украинской карты не отправишь на свою карту. А получить такой перевод можно...
MASolomko
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