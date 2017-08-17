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Перевод валюты между счетами

Перевод валюты между счетами
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:14

Перевод валюты между счетами

Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
nijizafu
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:26

Re: Перевод валюты между счетами

nijizafu написав:Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?


Между своими не запрещён и не был запрещен
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 19:39

Faceless Сорри, я не уточнил.
Между своими счетами в разных банках.
Или я чего-то не понимаю?
nijizafu
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 15:35

  nijizafu написав:Faceless Сорри, я не уточнил.
Между своими счетами в разных банках.
Или я чего-то не понимаю?

И между своими в разных банках не запрещено (и не было запрещено), но слишком дорогое удовольствие по тарифам и как правило упирается в недостаточную компетентность персонала в отделениях.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 16:00

Re: Перевод валюты между счетами

Faceless, через SWIFT?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 00:07

И как это сделать p2p?
nijizafu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:59

Это по номеру карты можно перевести?
В каком банке такое возможно?
nijizafu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:42

Re: Перевод валюты между счетами

  nijizafu написав:И как это сделать p2p?
Через p2p валюту с украинской карты не отправишь на свою карту. А получить такой перевод можно...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:41

Re: Перевод валюты между счетами

  MASolomko написав:Через p2p валюту с украинской карты не отправишь на свою карту

По этой причине и создавалась эта тема. В итоге вернулись к первому сообщению
  nijizafu написав:Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 03:00

Re: Перевод валюты между счетами

nijizafu написав:
  MASolomko написав:Через p2p валюту с украинской карты не отправишь на свою карту

По этой причине и создавалась эта тема. В итоге вернулись к первому сообщению
  nijizafu написав:Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
По картам ничего не изменится, так как нет возможности контролировать, что перевод именно между своими счетами.
По текущим счетам, как уже писал, можно переводить на свои, свифтом, но это дороговато
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