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Перевод валюты между счетами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 кві, 2019 15:14
Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
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nijizafu
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Додано: Пон 15 кві, 2019 15:26
nijizafu написав:Здравствуйте.
Знаю, что сейчас запрещен перевод валюты между личными счетами, так и в пользу третьих лиц. Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
Между своими не запрещён и не был запрещен
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Додано: Пон 15 кві, 2019 19:39
Faceless Сорри, я не уточнил.
Между своими счетами в разных банках.
Или я чего-то не понимаю?
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nijizafu
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Додано: Вів 16 кві, 2019 15:35
nijizafu написав:Faceless
Сорри, я не уточнил.
Между своими счетами в разных банках.
Или я чего-то не понимаю?
И между своими в разных банках не запрещено (и не было запрещено), но слишком дорогое удовольствие по тарифам и как правило упирается в недостаточную компетентность персонала в отделениях.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 16:00
Faceless, через SWIFT?
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MASolomko
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Додано: Суб 20 кві, 2019 00:07
И как это сделать p2p?
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nijizafu
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:59
Это по номеру карты можно перевести?
В каком банке такое возможно?
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nijizafu
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:42
nijizafu написав:
И как это сделать p2p?
Через p2p валюту с украинской карты не отправишь на свою карту. А получить такой перевод можно...
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Додано: Суб 27 кві, 2019 21:41
MASolomko написав:
Через p2p валюту с украинской карты не отправишь на свою карту
По этой причине и создавалась эта тема. В итоге вернулись к первому сообщению
nijizafu написав:
Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
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Додано: Нед 28 кві, 2019 03:00
nijizafu написав: MASolomko написав:
Через p2p валюту с украинской карты не отправишь на свою карту
По этой причине и создавалась эта тема. В итоге вернулись к первому сообщению
nijizafu написав:
Не планируют ли ввести какие-то изменения в законодательстве для разрешения подобных операций?
По картам ничего не изменится, так как нет возможности контролировать, что перевод именно между своими счетами.
По текущим счетам, как уже писал, можно переводить на свои, свифтом, но это дороговато
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