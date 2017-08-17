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Перевод валюты между счетами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 28 кві, 2019 06:32
Faceless написав:
можно переводить на свои, свифтом, но это дороговато
звісно якщо переводити 100-200 це буде ДУЖЕ дорого, але якщо сума більша, то можна знайти банки, що беруть фіксовану платню за свіфт.
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greenozon
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