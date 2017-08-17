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Перевод валюты между счетами

Перевод валюты между счетами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 06:32

Re: Перевод валюты между счетами

  Faceless написав:можно переводить на свои, свифтом, но это дороговато


звісно якщо переводити 100-200 це буде ДУЖЕ дорого, але якщо сума більша, то можна знайти банки, що беруть фіксовану платню за свіфт.
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:52

Re: Перевод валюты между счетами

У какого банка самая маленькая комиссия на свифт-платеж в валюте? Вроде неплохо у Привата 0,5% +12 долларов.. Кто-то подскажет где ещё интереснее?
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бульбик
 
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