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Кличко розповів, коли
відремонтують міст на Троєщину

Кличко розповів, коли відремонтують міст на Троєщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 11:26

Кличко розповів, коли відремонтують міст на Троєщину

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко розповів про перебіг будівництва Подільсько-Воскресенського моста на Троєщину та показав, як він нині виглядає.

Дивися повний текст Кличко розповів, коли відремонтують міст на Троєщину.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 11:26

Я конечно дико извиняюсь но
https://www.youtube.com/watch?v=fJjkE4FhOio
Хватит врать и вешать лапшу.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 11:32

"Дістались у спадок" 5 років тому?
За цей час можна було 2 мости збудувати, окружну і метро на Троєщину.

Але, Патріотики, ЖК Славутичі та інші клоповники куди важливіші ніж інфраструктура для киян.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 11:33

Педалик призабыл что он уже 5 лет как мер? Все про папиредников чешет.
vitali_kalinin
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