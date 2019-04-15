Мер Києва Віталій Кличко розповів про перебіг будівництва Подільсько-Воскресенського моста на Троєщину та показав, як він нині виглядає.
Дивися повний текст Кличко розповів, коли відремонтують міст на Троєщину.
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Додано: Сер 17 кві, 2019 11:26
Кличко розповів, коли відремонтують міст на Троєщину
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Дивися повний текст Кличко розповів, коли відремонтують міст на Троєщину.
Додано: Сер 17 кві, 2019 11:26
Я конечно дико извиняюсь но
Хватит врать и вешать лапшу.
Додано: Сер 17 кві, 2019 11:32
"Дістались у спадок" 5 років тому?
За цей час можна було 2 мости збудувати, окружну і метро на Троєщину.
Але, Патріотики, ЖК Славутичі та інші клоповники куди важливіші ніж інфраструктура для киян.
Додано: Сер 17 кві, 2019 11:33
Педалик призабыл что он уже 5 лет как мер? Все про папиредников чешет.
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