Куда инвестировать деньги украинцам ?
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Додано: Чет 18 кві, 2019 18:12
Finance.ua помогает разобраться во всех инструментах инвестирования, публикуя обзоры депозитных ставок, рассказывая про возможные риски и выгоды от вложения денег в акции, ОВГЗ, недвижимость.
Мы собрали ответы на часто задаваемые вопросы про инвестиции и ответили в видео.
Задавайте вопросы под видео, делитесь вашим мнением вариантах инвестиций и подписывайтесь на наш канал
Ірина_
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Додано: Вів 16 лип, 2019 10:41
Ірина_
Инвестировать можно и в государственные проекты. Например,
такие
Tati_Tsip
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Додано: Вів 16 лип, 2019 12:13
Tati_Tsip написав: Ірина_
Инвестировать можно и в государственные проекты. Например,
такие
Это скорее не инвестиции, а меценатство
Faceless
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:25
Faceless Лишь бы прибыль была, а не кидалово
KitTinov
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 19:12
Багато звичайних людей скажуть, що найкраще інвестувати в себе. І більшість молодих красунь так і роблять, гадаю уточнення тут зайві.
avjej
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:00
Але останнім часом багато людей "інвестують" у відверту начебто ювелірну піраміду. І це погана тенденція.
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avjej
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:52
avjej написав:
Але останнім часом багато людей "інвестують" у відверту начебто ювелірну піраміду. І це погана тенденція.
Можно спросить почему? Вы разобрались в ней что так говорите? Ну тогда купив штаны в магазине вы тоже в пирамиде... купили вы кольцо.. у вас есть товар.. где тут пирамида?
ViktorGugo
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:26
ViktorGugo написав: avjej написав:
Але останнім часом багато людей "інвестують" у відверту начебто ювелірну піраміду. І це погана тенденція.
Можно спросить почему? Вы разобрались в ней что так говорите? Ну тогда купив штаны в магазине вы тоже в пирамиде... купили вы кольцо.. у вас есть товар.. где тут пирамида?
Хоспади, очередной "свидетель МММ". Там не в чем разбираться, хватает знаний даже уровня школы, но "верующие" учебники скурили за гаражами
Faceless
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