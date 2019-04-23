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Куда инвестировать
деньги украинцам ?

Куда инвестировать деньги украинцам ?
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 18:12

Куда инвестировать деньги украинцам ?

Finance.ua помогает разобраться во всех инструментах инвестирования, публикуя обзоры депозитных ставок, рассказывая про возможные риски и выгоды от вложения денег в акции, ОВГЗ, недвижимость.
Мы собрали ответы на часто задаваемые вопросы про инвестиции и ответили в видео.



Задавайте вопросы под видео, делитесь вашим мнением вариантах инвестиций и подписывайтесь на наш канал :wink:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:41

Ірина_
Инвестировать можно и в государственные проекты. Например, такие
Tati_Tsip
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:13

  Tati_Tsip написав:Ірина_
Инвестировать можно и в государственные проекты. Например, такие

Это скорее не инвестиции, а меценатство
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:25

Faceless
Лишь бы прибыль была, а не кидалово
KitTinov
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 19:12

Багато звичайних людей скажуть, що найкраще інвестувати в себе. І більшість молодих красунь так і роблять, гадаю уточнення тут зайві.
avjej
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:00

Але останнім часом багато людей "інвестують" у відверту начебто ювелірну піраміду. І це погана тенденція.
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avjej
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:52

  avjej написав:Але останнім часом багато людей "інвестують" у відверту начебто ювелірну піраміду. І це погана тенденція.

Можно спросить почему? Вы разобрались в ней что так говорите? Ну тогда купив штаны в магазине вы тоже в пирамиде... купили вы кольцо.. у вас есть товар.. где тут пирамида?
ViktorGugo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:26

Re: Куда инвестировать деньги украинцам ?

ViktorGugo написав:
  avjej написав:Але останнім часом багато людей "інвестують" у відверту начебто ювелірну піраміду. І це погана тенденція.

Можно спросить почему? Вы разобрались в ней что так говорите? Ну тогда купив штаны в магазине вы тоже в пирамиде... купили вы кольцо.. у вас есть товар.. где тут пирамида?

Хоспади, очередной "свидетель МММ". Там не в чем разбираться, хватает знаний даже уровня школы, но "верующие" учебники скурили за гаражами
Faceless
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