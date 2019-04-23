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Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под %?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 18:50
Пропонуємо до обговорення:
Накопительные счета и кредитки для хранения свободных средств
Деньги можно хранить дома, а можно на депозите. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Но есть и третий вариант – накопительные счета или кредитные карты. Он сочетает в себе сильные стороны первых двух и лишен их недостатков.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 16:37
Прозапас від Укргазбанку, найкраща картка з відсотком на залишок.
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bodia1406
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Додано: Пон 11 лис, 2019 03:51
bodia1406 написав:Прозапас від Укргазбанку, найкраща картка з відсотком на залишок.
Чим найкраща, комісією за зняття коштів?
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Додано: Нед 08 гру, 2019 11:41
bodia1406 написав:
Прозапас від Укргазбанку, найкраща картка з відсотком на залишок.
При знятті коштів готівкою в банкоматі/касі банку, встановлена комісія:
— для рахунків в Євро/Доларах США в розмірі від 0,75% суми зняття;
— для рахунків у Гривнях в розмірі від 0,5% суми зняття.
При розрахунку карткою за товари і послуги комісія складає 1 грн. (незалежно від суми!)
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:46
Upd:
>>Наверное, самый яркий пример такого подхода – банк «Глобус» и его карта «Відсоточка+», на остаток по которой начисляется 17% годовых.
уже НЕ начисляється 17%
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