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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:54
Куда эффективно вложить 10 000$ ?
В этом видео мы расскажем как эффективно инвестировать свои деньги.
Разберем кейс куда вложить $10 000 тыс. (или гривневый эквивалент 252 000 грн по состоянию на 28.08.19). И рассмотрим 4 инструмента инвестирования:
01:35 - сохраняем деньги и никуда не вкладываем;
04:01 - вкладывать деньги на депозиты в банки ;
07:59 - вкладывать деньги в золото;
16:30 - вкладываем деньги в криптовалюту;
18:30 - вкладывать деньги в ОВГЗ .
Додано: Чет 26 гру, 2019 01:40
По тих відсотках які зараз дають банки, дійсно треба шукати перспективніші методи вклдання коштів.
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