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У Зеленського розповіли,
як боротимуться з корупцією

У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 11:30

У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією

Пропонуємо до обговорення:
Важливим кроком є зменшення тиску на бізнес.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 11:30

Сейчас теперешние зафигачат закон про импичмент и про депутатскую можно будет забыть.
Вангую. Следующая коалиция будет между БПП, Опозиционным(так как Регионалов создавал лидер БПП), ну и шелуха типа Тимошенки и других, чьи рейтинги сильно провисли.
Скоро Пеця опять будет править балом, если конечно его не загребут
p_a_l
 
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