Важливим кроком є зменшення тиску на бізнес.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.
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Додано: Вів 23 кві, 2019 11:30
У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією
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Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.
Додано: Вів 23 кві, 2019 11:30
Сейчас теперешние зафигачат закон про импичмент и про депутатскую можно будет забыть.
Вангую. Следующая коалиция будет между БПП, Опозиционным(так как Регионалов создавал лидер БПП), ну и шелуха типа Тимошенки и других, чьи рейтинги сильно провисли.
Скоро Пеця опять будет править балом, если конечно его не загребут
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