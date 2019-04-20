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Судді, які ухвалили рішення щодо
"Привату", поскаржилися...

Судді, які ухвалили рішення щодо "Привату", поскаржилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:04

Враги народа или агенты влияния?
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:09

  Valeriy237 написав:Эти судьи сами приняли не правосудное решение и при этом еще хватает наглости на что-то жаловаться!?
Судей окружного административного суда Киева Игоря Качуру, Владимира Келеберде и Виталия Амельохине - необходимо лишить неприкосновенности и судить за удовлетворение иска олигарха Игоря Коломойского по отмене решения о национализации “Приватбанка”, в результате чего будут нанесены убытки государству в особо крупных размерах.

Их если что будут судить такие же товарищи. Придется правда поделится ... Но , думаю, им отвалили достаточно. Когда на кону 2 ярда баксов, можно и не особо экономить.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 02:28

Re: Судді, які ухвалили рішення щодо "Привату", поскаржилися

  Valeriy237 написав:То что при национализации Приватбанка были допущены ряд незначительных процедурных нарушений...


Ну, сумеют доказать в суде вывод 5,5 ярдов зелени, (хотя именно в этой сумме я лично как то сильно сомневаюсь) - конечно, не вопрос.

незначительных :?:

Но, если согласно договора не прошла оплата, и не важно какая там была сумма, хоть 1 грн., хоть 1 миллиард - условие договора нарушено, без оплаты договор не вступает в силу. Не верите мне, прочтите любой договор купли-продажи. Нет факта оплаты - нет и действующего договора купли-продажи.
И я, хз как в такое гуано можно было вляпаться со стороны нбу. И если это так, то всю их хитросделанную шайку мало даже на кол посадить :evil:
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