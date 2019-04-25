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В Україні запропонували
будувати дороги по-новому: що...

В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 16:42

В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть будувати дороги з більш широким використанням геосинтетичних матеріалів.

Дивися повний текст В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що хочуть змінити.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 16:42

От перемены головных уборов мозгов в черепушке не добавится. Работникам пофиг каким асфальтом лужи покрывать. Хоть золотые лопаты выдайте. Без толку.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 17:32

Якщо і далі по дорогах будуть їздити фури із таким перевантаженням, то будуй ти ці дороги хоч із космічних наноматеріалів - результат буде той же що і зараз.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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