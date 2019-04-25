В Україні хочуть будувати дороги з більш широким використанням геосинтетичних матеріалів.
Дивися повний текст В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що хочуть змінити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 кві, 2019 16:42
В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що хочуть змінити.
Додано: Чет 25 кві, 2019 16:42
От перемены головных уборов мозгов в черепушке не добавится. Работникам пофиг каким асфальтом лужи покрывать. Хоть золотые лопаты выдайте. Без толку.
Додано: Чет 25 кві, 2019 17:32
Якщо і далі по дорогах будуть їздити фури із
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
|