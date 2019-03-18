В Україні хочуть будувати дороги з більш широким використанням геосинтетичних матеріалів.
Дивися повний текст В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що хочуть змінити.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 16:42
В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що хочуть змінити.
Додано: Чет 25 кві, 2019 16:42
От перемены головных уборов мозгов в черепушке не добавится. Работникам пофиг каким асфальтом лужи покрывать. Хоть золотые лопаты выдайте. Без толку.
Додано: Чет 25 кві, 2019 17:32
Якщо і далі по дорогах будуть їздити фури із
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:42
Чому іноземці їздять по нашим дорогам безкоштовно?
Ми що, благодійники?
Якісні та платні дороги для іноземних громадян.
Транзитна країна яка не використовує свій потенціал - прийшла весна, пора саджати.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:42
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:07
Re: В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що...
Чому це безкоштовно? Кожен автомобіль необхідно заправляти. А плата за проїзд, якраз, закладено у вартість палива.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:21
Что это позволит:
до 30% повысить срок его службы;
То есть будет ремонт доживать не до наступления марта, а аж до июня?
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:13
только не решетки и не сетки!!!!!! нам еще не хватало чтобы в ямах торчали прутья. С ума сошли что ли???
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:52
Геотекстиль - вещь полезная. Многие годы безуспешно боролся с травою, прораставшей через ФЭМки и гранитный щебень садовых дорожек, пока не уложил в их основание геотекстиль и заново вымостил. За три года не вылезло ни одной травинки!
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