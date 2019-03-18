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В Україні запропонували
будувати дороги по-новому: що...

В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 16:42

В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть будувати дороги з більш широким використанням геосинтетичних матеріалів.

Дивися повний текст В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що хочуть змінити.
R2
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От перемены головных уборов мозгов в черепушке не добавится. Работникам пофиг каким асфальтом лужи покрывать. Хоть золотые лопаты выдайте. Без толку.
p_a_l
 
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Якщо і далі по дорогах будуть їздити фури із таким перевантаженням, то будуй ти ці дороги хоч із космічних наноматеріалів - результат буде той же що і зараз.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:42

Чому іноземці їздять по нашим дорогам безкоштовно?
Ми що, благодійники?
Якісні та платні дороги для іноземних громадян.
Транзитна країна яка не використовує свій потенціал - прийшла весна, пора саджати.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:42

  Rainbow написав:Чому іноземці їздять по нашим дорогам безкоштовно?
Ми що, благодійники?
Якісні та платні дороги для іноземних громадян.
Транзитна країна яка не використовує свій потенціал - прийшла весна, пора саджати.

А транзит по автодорогам - он откуда куда, стесняюсь спросить?
Skypups
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:07

Re: В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що...

  Rainbow написав:Чому іноземці їздять по нашим дорогам безкоштовно?
Ми що, благодійники?
Якісні та платні дороги для іноземних громадян.
Транзитна країна яка не використовує свій потенціал - прийшла весна, пора саджати.

Чому це безкоштовно? Кожен автомобіль необхідно заправляти. А плата за проїзд, якраз, закладено у вартість палива.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:21

Что это позволит:
до 30% повысить срок его службы;

То есть будет ремонт доживать не до наступления марта, а аж до июня?
jr_diava88
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:13

только не решетки и не сетки!!!!!! нам еще не хватало чтобы в ямах торчали прутья. С ума сошли что ли???
asdrud2016
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:52

Геотекстиль - вещь полезная. Многие годы безуспешно боролся с травою, прораставшей через ФЭМки и гранитный щебень садовых дорожек, пока не уложил в их основание геотекстиль и заново вымостил. За три года не вылезло ни одной травинки!
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 16:21

Re: В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що...

  jeugen написав:Чому це безкоштовно? Кожен автомобіль необхідно заправляти. А плата за проїзд, якраз, закладено у вартість палива.

Мне тоже так кажется что это плата за желание проехать, но никак не на дороги. А еще называется свободная и независимая страна.
tigr-uu
 
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