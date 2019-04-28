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В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:56

Представляю повышение срока службы на 30%. Раньше держалось год, теперь будет год и 4 месяца. Озвучьте цену такого счастья.
oleg_kostetsky
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