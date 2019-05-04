В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 тра, 2019 08:56
Представляю повышение срока службы на 30%. Раньше держалось год, теперь будет год и 4 месяца. Озвучьте цену такого счастья.
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oleg_kostetsky
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Додано: Пон 06 тра, 2019 09:05
oleg_kostetsky написав:
Представляю повышение срока службы на 30%. Раньше держалось год, теперь будет год и 4 месяца. Озвучьте цену такого счастья.
А ціна (точніше по документам) - в чотири рази вище, ніж без рабіци
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jeugen
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