Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:54

blueiceua написав: Нужны штрафные санкции для "постачальникив послуг" если горячей воды нет (по какой причине это вообще потребителей не интересует) - штрафные санкции - ну 1000 грн каждому потребителю, например, и пеня. А так у нас фактически плата за воздух - вода не гарячая, батареи не греют, холодная вода вообще пропадает периодически.

Это вообще не услуги. Горе одно. Нужны штрафные санкции для "постачальникив послуг" если горячей воды нет (по какой причине это вообще потребителей не интересует) - штрафные санкции - ну 1000 грн каждому потребителю, например, и пеня. А так у нас фактически плата за воздух - вода не гарячая, батареи не греют, холодная вода вообще пропадает периодически.Это вообще не услуги. Горе одно.

Пока будет монополия, ничего не сделать. Для сравнения, если в многоэтажках несколько интернет-провайдеров, подключение бесплатно, тарифы тоже близки к нулю. В частном секторе, где всего 1-2 провайдера, за подключение дерут по 2000 грн, тарифы *2 от стандартных, и более того, когда по 3 недели нет интернета(а это бывает оооочень часто, в среднем 50% времени интернета нет), то не то, что нет компенсации, но ещё и заставляют оплачивать все дни, когда по их вине интернета нет, по тому же грабительскому тарифу. Но, если просрочил платёж хоть на 1 секунду, интернет тоже автоматически вырубают. Вот такая она, монополия.