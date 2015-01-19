Как исправить кредитную историю?

MASolomko написав:Они ложить хотели на электронное обращение?
Агаа, меня отак культурно по послали
Повідомляємо Вам, що Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (далі - Бюро) приймає до розгляду лише оформлені належним чином заяви від суб’єктів кредитних історій, з зазначенням найменування фінансової установи, конкретного кредитного правочину та ідентифікаційного коду заявника. Вищезазначені документи потрібно надіслати рекомендованим (не цінним!!) листом на поштову адресу ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»: 02002, м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корп. Б.
Відповідно до ч.6 ст.13 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» Бюро, після отримання такої заяви, звертається до вказаної фінансової установи з метою перевірки інформації, що заперечується суб’єктом кредитної історії.
Електронні звернення ПВБКІ не розглядає.
Крім того, офіційні відповіді надаються на офіційні запити.
clientage написав:...Електронні звернення ПВБКІ не розглядає
clientage, в ответ на это им напишите:
28 жовтня 2015 року набрали чинності зміни до Закону України «Про звернення громадян» від 02.07.2015 № 577-VIII щодо електронного звернення. Зокрема, відповідно до зміненої статті 5 цього Закону, звернення, що адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань, можуть бути надіслані з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
Правда здесь под электронным обращением понимается фотокопия письменного обращения, подписанного Вами.
А если бы они присоединились к приватовскому https://paperless.com.ua/, то можно было подписывать электронной подписью запрос и отправлять им.
Получил отчеты от БКИ УКБ, ПВБКИ, УБКИ. БКИ УКБ - вообще пустой, практически никакой полезной инфы. ПВБКИ - какая то инфа есть, но осилить её я не смог, как-то по-дебильному всё оформлено. УБКИ - хороший отчет, всё понятно, видит почти все кредиты, кроме Фарсика и Аллы.
Резюме: лезть куда либо кроме УБКИ нет никакого смысла
Получил отчеты от БКИ УКБ, ПВБКИ, УБКИ. БКИ УКБ - вообще пустой, практически никакой полезной инфы. ПВБКИ - какая то инфа есть, но осилить её я не смог, как-то по-дебильному всё оформлено. УБКИ - хороший отчет, всё понятно, видит почти все кредиты, кроме Фарсика и Аллы.
Резюме: лезть куда либо кроме УБКИ нет никакого смысла
Если как ФОП подключите УБКИ, то ещё больше увидите - от всех телефонов, указанных при заявке, включая рабочие, знакомых и пр, до вашего фото (если что-то оформлялось в Привате)
Алла может иногда вообще никуда не передавать инфу, например моих карт в Алле нет вообще нигде