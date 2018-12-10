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Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:06
mustbe написав:
Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.
Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
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ShtormK
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:35
Тогда уже под каждую ЦА - свой рейтинг.
ShtormK написав: mustbe написав:
Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.
Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
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Menwyy
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 06:27
Menwyy написав:
Тогда уже под каждую ЦА - свой рейтинг.
ShtormK написав: mustbe написав:
Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.
Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
Что значит "под каждую ЦА"?
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ShtormK
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:23
ЦА - цільова аудиторія
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:30
ShtormK написав: casper12 написав:
голден дрім від Конкорда
Кредитка для завсегдатаев AliExpress
так кешбек за аліекспрес вже не виплачують. Зовсім. Тобто 0.
КредитДніпро зняли, а цю чого залишили? Як карта без кешбеку потрапила у рейтинг карт з кешбеком?
Рейтинг должен был выйти в апреле. На тот момент еще был кешбэк. Потому и попала.
По Golden Dream кешбэк прекратили платить с 1 мая. Согласен, данные устарели, будем решать этот вопрос.
Благодарю за подсказку!
Убрали из рейтинга карту Golden Dream.
Еще раз большое спасибо за то, что обратили внимание!
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ShtormK
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