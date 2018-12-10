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Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:06

  mustbe написав:Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.


Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
ShtormK
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:35

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Тогда уже под каждую ЦА - свой рейтинг.
ShtormK написав:
  mustbe написав:Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.


Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 06:27

  Menwyy написав:Тогда уже под каждую ЦА - свой рейтинг.
ShtormK написав:
  mustbe написав:Я бы показатель "Процентная ставка" вообще выкинул, или сильно бы уменьшил его вес.
Когда речь идет про карты с кб - априори считается что имярек сидит в грейсе и эта "Процентная ставка" ему до лампочки.


Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...

Что значит "под каждую ЦА"?
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:23

ЦА - цільова аудиторія
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:30

  ShtormK написав:
  casper12 написав:голден дрім від Конкорда
Кредитка для завсегдатаев AliExpress

так кешбек за аліекспрес вже не виплачують. Зовсім. Тобто 0.
КредитДніпро зняли, а цю чого залишили? Як карта без кешбеку потрапила у рейтинг карт з кешбеком?

Рейтинг должен был выйти в апреле. На тот момент еще был кешбэк. Потому и попала.
По Golden Dream кешбэк прекратили платить с 1 мая. Согласен, данные устарели, будем решать этот вопрос.
Благодарю за подсказку! :)


Убрали из рейтинга карту Golden Dream.
Еще раз большое спасибо за то, что обратили внимание!
ShtormK
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