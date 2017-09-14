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Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:16
Что то я не понял к чему эти несколько страниц бреда?! Сэконд, крутись-вертись.. Речь в статье о зарплатах без "хобби"продавать сэконд..Нечего и сравнивать уровень жизни с Украиной
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Moimir
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DoooM