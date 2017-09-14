RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заробляють робітники
в Німеччині (інфографіка)

Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:16

Что то я не понял к чему эти несколько страниц бреда?! Сэконд, крутись-вертись.. Речь в статье о зарплатах без "хобби"продавать сэконд..Нечего и сравнивать уровень жизни с Украиной
Moimir
 
Повідомлень: 924
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimo_0n і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 473, 474, 475
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4743 251972
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2019 20:57
otg
Названо найпопулярніший смартфон року (інфографіка)
R2 » Вів 07 тра, 2019 17:46
2 165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 тра, 2019 20:52
warlamp
Скільки заробляють власники домашніх сонячних електростанцій 1, 2
R2 » Чет 25 кві, 2019 09:10
15 997
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 23:00
DoooM

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.