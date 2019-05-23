Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Додано: П'ят 24 тра, 2019 02:28

dimo_0n написав: Faceless Аплодирую стоя. Аплодирую стоя.

можете сесть.Экономика Германии в 6 раз эффективней Украинской - на человека по покупательной способности, разброс доходов примерно одникаовый ,т.е. уровень жизни при сравнении одинаковых специальностей будет в 6 раз выше.Этого должно было бы умному и хватить.Но тут начинается, как в известной басне, "а виноград то не созрел, наверное кислый", я понимаю, это защитная реакция на тот же факт в отношении России, там этот фактор 3,2 раза (но там разброс в доходах правда побольше, и можно типа разговаривать).Теперь по расхожим мифам, в том числе и в теме -Да школа бесплатная для всех, это обязонность, дети сирийских беженцев обязаны посещать, обеды платные, для малоимущих тоже песплатные и обеды.Детские сады в некоторох землях (к примеру Berlin) бесплатные, для малоимущих везде бесплатные.Медстраховла входит в эти "ужастные 45% налогов" - а реально 20-30%, и зубы вам лечат тоже бесплатно, почему наши едут в Украину лечить - они хотят "дополнительную услугу" - имплантант, коронки из керамики а не стальные (для передних зубов и металлокерамика в Германии входит в обязательную страховку - бесплатно). Как тут уже указали, можно брать дополнительную страховку на имплантирование - от 10 до 27€ в месяц.Теперь про передергивания - типа "вы из 2200€ заплатите 1000 за хату и 600 за одежду с едой и у вас типа 600€ останется а вот мол и в Украине 600€ можно заработать" - Так вот, самое главное - а с 600€ в Украине вам что одежду с едой и хатой не надо оплачивать?!!!! Скока даже в Киеве, пусть даже с 1000$ у вас после оплаты хаты и одежды с едой и медециной остается?!!!! 100$?! А потом уже будем в детали вдаваться - в цену на квартиру, почему именно 600€ "на пожрать" - это так много на всю семью (а значит жена не работает?!) и так далее.Теперь про отличия - надо понимать что качество всех товатов и услуг другое, в том числе и услуги бюрократии - все по закону, никаких "на лапу", это и качество дорог и качество медецины (как вам гордо стоматолаги говорят - "у нас материалы мемецкие" - так ТУТ ВСЕ НЕМЕЦКОЕ! )Мелочи типа "а ночью и в выходные ничего не работает" - просто смешно, это после месяца пребывания лечится (к примеру, на вокзалах и в заправках можно круглые сутки покупать).