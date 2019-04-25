Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

а можно ссыль откуда вы читаете Закон?
а то у меня другая текстовка. пока не согласуем источник текста дискуссия не имеет смысла
ruvex написав:Депутаты, правительство должны отражать мнения, как представители, всех категорий населения страны по всем вопросам. Если такой возможности нет, значит необходим референдум по сложным вопросам. Если и этого нет - то принятием любого закона ограничивающего свободу по любому признаку некоторой общности станет результатом разделения в стране со всеми вытекающими последствиями.
принуждения нет только тогда, когда 100% за.
а так любой ваш референдум это когда большинство принуждает меньшинство что то делать.
да банально у себя дома проведите голосовалку в троем. два ЗА и третий ПРОТИВ и все - это принуждение делать третьего то что ему не нравится.
Предлагаю вам ответить на вопрос как в Израиле стал иврит разговорным языком и государственным. При том что еще около 100 лет назад это был мертвый язык. Один уже спрыгнул с темы
Или вы считаете Израиль не достоин подражания как нужно строить сильное государство в условиях агрессивной среды?