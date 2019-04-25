Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

Додано: Сер 22 тра, 2019 18:04

mephala написав: ruvex

а можно ссыль откуда вы читаете Закон?

а то у меня другая текстовка. пока не согласуем источник текста дискуссия не имеет смысла а можно ссыль откуда вы читаете Закон?а то у меня другая текстовка. пока не согласуем источник текста дискуссия не имеет смысла

Стаття 2. Сфера дії Закону



1. Цей Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України.



2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

mephala написав: принуждения нет только тогда, когда 100% за.

а так любой ваш референдум это когда большинство принуждает меньшинство что то делать.

да банально у себя дома проведите голосовалку в троем. два ЗА и третий ПРОТИВ и все - это принуждение делать третьего то что ему не нравится. принуждения нет только тогда, когда 100% за.а так любой ваш референдум это когда большинство принуждает меньшинство что то делать.да банально у себя дома проведите голосовалку в троем. два ЗА и третий ПРОТИВ и все - это принуждение делать третьего то что ему не нравится.

mephala написав: Предлагаю вам ответить на вопрос как в Израиле стал иврит разговорным языком и государственным. При том что еще около 100 лет назад это был мертвый язык. Один уже спрыгнул с темы

Или вы считаете Израиль не достоин подражания как нужно строить сильное государство в условиях агрессивной среды? Предлагаю вам ответить на вопрос как в Израиле стал иврит разговорным языком и государственным. При том что еще около 100 лет назад это был мертвый язык. Один уже спрыгнул с темыИли вы считаете Израиль не достоин подражания как нужно строить сильное государство в условиях агрессивной среды?

Вот в этом и комичность ситуации до подписания закона он не был нигде опубликован публично. Текст был взят с сайта верховной рады.Сейчас я прочел опубликованный текст на сайте "Голос Украины".Согласно моих комментариев текст тот же.В многонациональной стране должна быть обязанность знать язык государственный и иметь возможность общаться на родном в сферах общественной жизни, а не только в приватной (гараже и квартире). Я не против чтобы в автобусе кто-то разговаривал на татарском и рядом на украинском, закон почему то против, чтобы кто-то разговаривал на русском, венгерском. В этом и есть принуждение.Считаю, что подражание в общем своем смысле есть результат сегодняшнего положения в стране, только с разными метаниями и уклонами.Полемика про Израиль с моей стороны будет не объективна, в связи с отсутствием реального представления о тамошних условиях и быте.