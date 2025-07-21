Фінансова подушка безпеки — це запас коштів, який дозволяє «триматися на плаву» у разі втрати роботи чи будь-яких форс-мажорних обставинах.
Фінансова подушка: як накопичити, де тримати і яку суму мати про запас
Додано: Нед 05 жов, 2025 21:11
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:47
R2 В Украине, наверное, большее количество людей на этапе увеличения заработков. Так как цены растут с такой скоростью, что еле-еле успеваешь за этим
