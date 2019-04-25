Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

конкретно где в Законе это прописано благодаря чему у вас нет этой возможности?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 23:34
конкретно где в Законе это прописано благодаря чему у вас нет этой возможности?
Додано: Чет 23 тра, 2019 00:38
Вообще-то это, вроде, следует из того, что Вы изложили в viewtopic.php?p=4672267#p4672267.
Ну и второе. Я, правда, редко хожу в кино, так что, возможно, ошибаюсь, но, по-моему, в русскоязычном Харькове давно нет фильмов на русском языке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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