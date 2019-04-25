Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

конкретно где в Законе это прописано благодаря чему у вас нет этой возможности?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 23:34
конкретно где в Законе это прописано благодаря чему у вас нет этой возможности?
Додано: Чет 23 тра, 2019 00:38
Вообще-то это, вроде, следует из того, что Вы изложили в viewtopic.php?p=4672267#p4672267.
Ну и второе. Я, правда, редко хожу в кино, так что, возможно, ошибаюсь, но, по-моему, в русскоязычном Харькове давно нет фильмов на русском языке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:44
Первое. Оставьте уже мою логику в покое.
Второе. По поводу ВРУ и китайца, согласно закону депутаты ВРУ не должен владеть украинским, о чем мы уже говорили, но Вы принципиально это упускаете.
Третье. Закон не выполняет и сужает функции закрепленные в Конституции и главный постулат - закон один для всех.
И последнее. По поводу пожеланий, оставьте их при себе.
И если не умеете дискутировать без перехода на личности (с этого начали в первом своем сообщении, этим и закончили) то не стоит и начинать.
В качестве эпилога. Необходимо развивать экономику, социальную сферу, улучшать комфортность жизни, тогда знать язык и развиваться захотят не только оставшиеся граждане, но и будут приезжать назад. И никакими одиозными законами и назиданиями с принуждением иного, нежели повальная миграция из-за отсутствия комфортной жизни не добиться. В подобном случае это вызовет только отторжение.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:12
так где там запрет на показ фильмов на языках отличных от государственного?
от читаю закон и не вижу что бы было написано - запрещаем показ кинофильмов на языках отличных от украинского
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:21
хорошо. оставим логику в покое.
но поясните в чем Закон нарушает Конституцию?
читаем ее:
"Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом"
Закон определил применение языка как того требует Конституция? Определил. Что вы еще от него хотите?
Читайте пояснения 10й статьи которые давал КС.
По поводу того что в этот Закон не включили депутатов ВР - ну видать себя любимых они решили не включать. И надеюсь Зеля заставит их тоже там быть.
Хотя возможен вариант что для депутатов ВР уже есть отдельный Закон и решили не создавать дубляж.
И в качестве эпилога. Почитайте все же про Израиль. Тогда отпадут утверждения по типу все *** главно экономика. Подобное утверждение для людей ограниченных своим желудком. Если не сказать хуже.
Додано: Чет 23 тра, 2019 23:59
как то раньше не обратил внимание на эту фразу.
т.е. когда раньше в стране с 80% украинцев была ситуация присутсвия 90% контента на русском вы не замечали ущемления прав основного количества населения? забавно.
т.е. по вашему с таким засилием русского контента 80% населения страны благополучно развивали свою культуру? почему вы раньше не трясли на всех углах Конституцией вещая про ущемление прав украинцев? Мол Конституция гарантирует развитие всех языков а за таким засилием русского контента нет развития другим языкам?
или вас сильно раздражает что при 80% украинцев в стране им дали 90% времени в кинотеатрах для просмотра фильмов на своем национальном языке?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:01
Re: Яку відповідальність передбачає Закон про українську мов
viewtopic.php?p=4672242#p4672242
п.с. Пора до школи! Только не стоит скуривать букварь, сразу после его получения на руки, как делаете с моими сообщениями даже их не читая.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:17
Re: Яку відповідальність передбачає Закон про українську мов
Абсолютно ничего не раздражает, кроме подобной пафосной патриотичности с одной стороны и употребления в дискуссии русского языка с другой, а также стенания на всех углах от горе патриотов, которые тем не менее готовы выучить любой язык, даже китайский, только бы куда-то уехать из страны.
...
Специально для Вас, читаем вместе шевеля губами.
viewtopic.php?p=4671833#p4671833
Где я написал или упомянул, что необходимо ограничить украинский язык?
Я выступаю за права и развитие для всех, а не одних за счет других. Или Вам нравится когда Вас в торговле обвешивают?
Дальше фантазируйте самостоятельно.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:29
ruvex
я правильно вас понял что вы трактуете Конституцию как дающую право гражданину Украины в ЛЮБОЙ ситуации пользоваться языком который ему удобен не взирая на окружающее общество?
и правильно я понимаю что государство обязано обеспечить для всех 123 нацменьшинств Украины все сферы общественной жизни на их родном языке?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:43
Естественно в любой ситуации человек может говорить на том языке, который ему нравится, за исключением высшего образования и госслужбы.
А всё остальное должно регулироваться бизнес-отношениями и здравым смыслом.
Если бизнесмен хочет открыть в Киеве китайский ресторан, государство ему ничего не дает, а только забирает налоги, у бизнесмена такая бизнес-модель, он выписал официантов-китайцев, чтобы его клиентам было удобно.
С какого бодуна государство начинает тыкать бизнесмену и заставлять обучать официантов украинскому языку. Кому не нравится в этом ресторане, валите в другие, еще сотни ресторанов есть.
Тоже самое с телеканалами, с кинотеатрами, книгами, прессой. Я за свои деньги хочу сделать новостей сайт на суахили, деньгами не помогаете, наоборот тянете, чего суетесь в бизнес, это мои деньги, как хочу так и трачу их.
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