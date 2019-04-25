Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:17

mephala написав: т.е. по вашему с таким засилием русского контента 80% населения страны благополучно развивали свою культуру? почему вы раньше не трясли на всех углах Конституцией вещая про ущемление прав украинцев? Мол Конституция гарантирует развитие всех языков а за таким засилием русского контента нет развития другим языкам?

или вас сильно раздражает что при 80% украинцев в стране им дали 90% времени в кинотеатрах для просмотра фильмов на своем национальном языке? т.е. по вашему с таким засилием русского контента 80% населения страны благополучно развивали свою культуру? почему вы раньше не трясли на всех углах Конституцией вещая про ущемление прав украинцев? Мол Конституция гарантирует развитие всех языков а за таким засилием русского контента нет развития другим языкам?или вас сильно раздражает что при 80% украинцев в стране им дали 90% времени в кинотеатрах для просмотра фильмов на своем национальном языке?

В целом, закон не оцениваю отрицательно, но в нем, как я уже упомянул, есть противоречия с конституцией, которые ограничивают людей при неукоснительном выполнении закона. Законы ведь для этого и пишутся. А если ограничивают то и будут разделять людей.

Абсолютно ничего не раздражает, кроме подобной пафосной патриотичности с одной стороны и употребления в дискуссии русского языка с другой, а также стенания на всех углах от горе патриотов, которые тем не менее готовы выучить любой язык, даже китайский, только бы куда-то уехать из страны....Специально для Вас, читаем вместе шевеля губами.Где я написал или упомянул, что необходимо ограничить украинский язык?Я выступаю за права и развитие для всех, а не одних за счет других. Или Вам нравится когда Вас в торговле обвешивают?Дальше фантазируйте самостоятельно.