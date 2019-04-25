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Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:25
freeze
как сказал рувекс оставим в стороне логику и ваши желания.
обсудим Конституцию и какие права она дает гражданам.
так вот в 10й статье нет ни слова про исключения в виде госслужбы и образования.
Так вот я не даром задал свой вопрос ему про ЛЮБУЮ ситуацию.
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mephala
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