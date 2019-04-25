Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

Додано: Суб 25 тра, 2019 11:22

shapo написав: Конституція України

Стаття 10.



Державною мовою в Україні є українська мова.

{ Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 від 14.12.99 }



Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.



В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.



Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.



Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. Конституція УкраїниСтаття 10.Державною мовою в Україні є українська мова.{ Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 від 14.12.99 }Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

про это пояснение КС я вкурсе.но рувекс утверждает что Закон противоречит Конституции. А точнее что Закон сужает права заложенные в Конституции (хотя пятый абзац Конституции прямо говорит что закон определяет применение языков).Так вот я еще в первом посте просил его дать как он понимает:1) гарантується вільний розвиток2) гарантується вільне використання3) гарантується захистНо получил ответ только на первый пункт.А после того как он даст ответ на все пункты - пусть наймет к себе на фирму 123 человека по одному от нацменьшинств. И что бы они все разговаривали на своем родном языке и вели все на своем языке. И пусть расскажет как он собирается их дискриминировать что бы они начали понимать друг друга а также клиенты которые придут обслуживаться в его фирму.ЗЫа вообще я писал не раз и напишу вновь. Смотрите как Израиль встал на ноги в тяжелейших условиях. Тогда подобные закидоны по поводу языка отпадут сами собой.