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Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:25
freeze
как сказал рувекс оставим в стороне логику и наши желания.
обсудим Конституцию и какие права она дает гражданам.
так вот в 10й статье нет ни слова про исключения в виде госслужбы и образования.
Так вот я не даром задал свой вопрос ему про ЛЮБУЮ ситуацию.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 06:16
mephala написав:freeze
как сказал рувекс оставим в стороне логику и наши желания.
обсудим Конституцию и какие права она дает гражданам.
так вот в 10й статье нет ни слова про исключения в виде госслужбы и образования.
Так вот я не даром задал свой вопрос ему про ЛЮБУЮ ситуацию.
Конституція України
Стаття 10.
Державною мовою в Україні є українська мова.
{ Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 від 14.12.99 }
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:22
shapo
shapo написав:
Конституція України
Стаття 10.
Державною мовою в Україні є українська мова.
{ Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 від 14.12.99 }
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
про это пояснение КС я вкурсе.
но рувекс утверждает что Закон противоречит Конституции. А точнее что Закон сужает права заложенные в Конституции (хотя пятый абзац Конституции прямо говорит что закон определяет применение языков).
Так вот я еще в первом посте просил его дать как он понимает:
1) гарантується вільний розвиток
2) гарантується вільне використання
3) гарантується захист
Но получил ответ только на первый пункт.
А после того как он даст ответ на все пункты - пусть наймет к себе на фирму 123 человека по одному от нацменьшинств. И что бы они все разговаривали на своем родном языке и вели все на своем языке. И пусть расскажет как он собирается их дискриминировать что бы они начали понимать друг друга а также клиенты которые придут обслуживаться в его фирму.
ЗЫ
а вообще я писал не раз и напишу вновь. Смотрите как Израиль встал на ноги в тяжелейших условиях. Тогда подобные закидоны по поводу языка отпадут сами собой.
Востаннє редагувалось mephala
в Суб 25 тра, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:30
mephala написав:
А после того как он даст ответ - нанять к себе на фирму 123 человека по одному от нацменьшинств. И что бы они все разговаривали на своем родном языке и вели все на своем языке. И пусть расскажет как он собирается их дискриминировать что бы они начали понимать друг друга а также клиенты которые придут обслуживаться в его фирму.
Данные примеры не относятся ни к Конституции, ни к принятому языковому закону.
Эти примеры относятся бизнес-процессам и ими же регулируются.
Хозяин фирмы может принять на работу кого угодно, а может и не принять, для особо ценного сотрудника может и нанять переводчика.
Если клиентам не нравятся на каком языке их обслуживают в этой фирме, они могут там не обсуживаться, на рынке есть конкуренция, а та фирма или прогорит или вынуждена будет расширять языки обслуживания. Обычный дарвинизм, государство не имеет право туда всовываться вообще, государство не давало этой фирме денег.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:36
freeze
как это не относится к Конституции?
человек сидит на кассе и говорит на своем национальном ромском языке. А тут его начинают заставлять говорить на другом языке?
А как же Конституция которая гарантирует ему свободное использование родного языка?
Просто те кто рвут на себе тельняшку за русский язык никогда не задумываются про то, что в Украине много нацменьшинств. Они думают что они будут говорить по русски и остальных заставят говорить по русски так как это им удобно и им наплевать на остальных.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:46
mephala написав:
человек сидит на кассе и говорит на своем национальном ромском языке. А тут его начинают заставлять говорить на другом языке?
А как же Конституция которая гарантирует ему свободное использование родного языка?
Пусть посидит денёк ром на кассе во Львове, на следующий день его уволит хозяин, по причине не выполнения плана.
Если ром сидит на кассе в районе цыганского табора и дает план, он будет там работать.
К чему здесь Конституция ? Обычный бизнес-процесс.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:00
freeze написав: mephala написав:
человек сидит на кассе и говорит на своем национальном ромском языке. А тут его начинают заставлять говорить на другом языке?
А как же Конституция которая гарантирует ему свободное использование родного языка?
Пусть посидит денёк ром на кассе во Львове, на следующий день его уволит хозяин, по причине не выполнения плана.
Если ром сидит на кассе в районе цыганского табора и дает план, он будет там работать.
К чему здесь Конституция ? Обычный бизнес-процесс.
ну да?
т.е. когда русским говрят говорить на украинском это нарушение конституционных прав а как рома заставляют говорить по русски это значит не выполнение плана и на выход?
удобная позиция.
ведь говоря о кассе я не только про общение на кассе. ром же будет вам и всю документацию на своем языке заполнять. а вы как хотите так и читайте потом. хоть и с переводчиком. и контролирующий орган когда придет и будет требовать доки для проверки что хотите потом проверяющим то и говорите.
и да - вывески и надписи должны быть все на 123 языка. почему только по русски или украински?
если равные права - так уже всем.
билетик в маршрутке? на 123 языках.
объявление какая остановка - на 123 языках.
и прочее и прочее и прочее.
равноправие так равноправие
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:14
mephala написав:
т.е. когда русским говрят говорить на украинском это нарушение конституционных прав а как рома заставляют говорить по русски это значит не выполнение плана и на выход?
удобная позиция.
Почему вы хотите всех заставить и нагнуть ? Не надо залазить в частный бизнес, это не дело государство, это вообще надо запретить.
Ром будет заполнять внутреннюю документацию на том языке, на каком ему скажет хозяин бизнеса, который платить рому деньги. Что здесь непонятно ? Не нравится рому, пусть устраивается в другую фирму, на рынке полно конкурентных фирм. Нет чисто ромских фирм, за один день пусть ром сам регистрируется и вперёд сам работает.
А выходная документация для общего пользования - ценники, уголок покупателя, могут дублироваться на государственном языке и на любом другом. Бухгалтерия и отчеты в налоговую и так уже сто лет как делаются на государственном языке. Нет никакой проблемы.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:17
mephala написав:
и да - вывески и надписи должны быть все на 123 языка. почему только по русски или украински?
если равные права - так уже всем.
Если хозяин, который платит за вывеску, хочет кроме государственного языка добавить еще на 123 языках и оплатить это, чем вам это мешает?
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:22
mephala написав:
ЗЫ
а вообще я писал не раз и напишу вновь. Смотрите как Израиль встал на ноги в тяжелейших условиях. Тогда подобные закидоны по поводу языка отпадут сами собой.
Опять к Израилю аппелирует.
Да иврит в Израиле как и любой другой государственный язык в любой другой стране вещь важная, но вовсе не определяющая успех страны как раздула порошенковская гоп-компания.
Евреи не украинцы, т. к. пройдя Холокост понимают, что без своего государства он может повториться как не раз в истории.
И именно это объединяет евреев, а не иврит, иудаизм или ещё что-то.
Именно поэтому Израиль не имеет права проиграть в отличие от арабов ни одну войну, т. к. она будет для израильтян последней - вырежут всех.
Именно поэтому многие молодые евреи из США, Европы, Австралии приезжают отслужить в ЦАХАЛ.
А из самого патриотичного западного региона Украины едут в Польшу.
Именно поэтому евреи всего мира жертвуют деньги Израилю.
Когда идёшь по Тель-Авиву, то постоянно натыкаешься на таблички - эта больница построена таким-то, этот парк подарен таким.
А где такие надписи в Киеве?
Конечно, зарубежные украинцы победнее евреев, но не в такой же степени
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