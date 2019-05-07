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Finance.ua: Найкращі
картки для валютообміну

Finance.ua: Найкращі картки для валютообміну
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 11:25

Finance.ua: Найкращі картки для валютообміну

Пропонуємо до обговорення:
З якими картками вигідно купувати і продавати валюту онлайн
З лютого в Україні змінилися правила валютообміну. НБУ офіційно дозволив громадянам купувати і продавати валюту онлайн. Багато банків вже реалізували таку можливість у своїх інтернет-банкінгах. І в кожному для цього доведеться оформляти мінімум дві картки: одну в гривні, іншу - в валюті, яку купуєте. Finance.ua розбирався, в яких банках і з якими картками такі операції будуть найвигіднішими.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:54

Є ще УкрСиб, де переказ між грн і валютною картками відбувається без комісії за спекурсом, а зняття в касі-- без комісії.
stetsenko96
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:37

stetsenko96
Дійсно є, але у них дічь, а не продукти, обов"язкові страховки та платні карти.
Rainbow
 
Повідомлень: 2315
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