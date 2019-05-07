Finance.ua: Найкращі картки для валютообміну

З якими картками вигідно купувати і продавати валюту онлайн
З лютого в Україні змінилися правила валютообміну. НБУ офіційно дозволив громадянам купувати і продавати валюту онлайн. Багато банків вже реалізували таку можливість у своїх інтернет-банкінгах. І в кожному для цього доведеться оформляти мінімум дві картки: одну в гривні, іншу - в валюті, яку купуєте. Finance.ua розбирався, в яких банках і з якими картками такі операції будуть найвигіднішими.
Дивися повний текст Найкращі картки для валютообміну