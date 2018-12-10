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Finance.ua: Найкращі
картки для валютообміну

Finance.ua: Найкращі картки для валютообміну
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 12:25

Finance.ua: Найкращі картки для валютообміну

Пропонуємо до обговорення:
З якими картками вигідно купувати і продавати валюту онлайн
З лютого в Україні змінилися правила валютообміну. НБУ офіційно дозволив громадянам купувати і продавати валюту онлайн. Багато банків вже реалізували таку можливість у своїх інтернет-банкінгах. І в кожному для цього доведеться оформляти мінімум дві картки: одну в гривні, іншу - в валюті, яку купуєте. Finance.ua розбирався, в яких банках і з якими картками такі операції будуть найвигіднішими.

Дивися повний текст Найкращі картки для валютообміну
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:54

Є ще УкрСиб, де переказ між грн і валютною картками відбувається без комісії за спекурсом, а зняття в касі-- без комісії.
stetsenko96
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:37

stetsenko96
Дійсно є, але у них дічь, а не продукти, обов"язкові страховки та платні карти.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 20:37

Чи є плани додати решту банків із деталями як в них онлайн обмінюватись валютою?



УкрГаз
Рада
УкрСиб
і купа інших


дякую
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 21:33

  Rainbow написав:stetsenko96
Дійсно є, але у них дічь, а не продукти, обов"язкові страховки та платні карти.


там если лимит в месяц выбираешь смешной в 5к грн, то комиссия минимальная

у меня три карты(счета), 30 грн списывается в мес
telesystem444
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 18:36

И странно почему нигде не указаны все лимиты... Всегда пишут только о 150к грн в день, в реальности 149000... И никто, нигде не упоминает об 1 млн грн в мес.
communiq
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:38

Информация по А-банку сейчас уже не актуальна

"Вторая – карта для выплат (КДВ) в долларах или евро, на которую будет зачислена купленная валюта. Такая операция проводится без комиссий,"

В отделении сообщили, что комиссия за перевод с Универсальной- 0.5%.
Scorpio38
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:47

Re: Finance.ua: Найкращі картки для валютообміну

  stetsenko96 написав:Є ще УкрСиб, де переказ між грн і валютною картками відбувається без комісії за спекурсом, а зняття в касі-- без комісії.

От тільки курс в них часто взагалі нецікавий
  communiq написав:Всегда пишут только о 150к грн в день, в реальности 149000...

По законодательству не более 150 тыс грн. Если в каком-то банке скостили на тысячу, это просто частный случай.
  communiq написав:И никто, нигде не упоминает об 1 млн грн в мес.

А откуда вы взяли этот лимит?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 15:23

Уточнил в поддержке, онлайн-обмен действительно без комиссии.
Scorpio38
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:23

В багатьох банках обмін зараз лімітований 400 000 грн в день

Абсолютно повний список усіх банків, що пропонують сервіс онлайн обміну зібрано тут - https://mustbe.ml/kurs/
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greenozon
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