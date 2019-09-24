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Finance.ua: Найкращі
картки для валютообміну

Finance.ua: Найкращі картки для валютообміну
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:25

у моно пластик валютный по сути 50 грн (за доставку) и всё
polacuclops
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:15

  polacuclops написав:у моно пластик валютный по сути 50 грн (за доставку) и всё

только курсы оставляют желать лучшего
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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swan forever и вывод валютного кэша платный
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:34

Re: Finance.ua: Найкращі картки для валютообміну

  Faceless написав:По законодательству не более 150 тыс грн. Если в каком-то банке скостили на тысячу, это просто частный случай.
https://news.finance.ua/ru/news/-/458974/v-ukraine-otmeneno-ogranichenie-na-pokupku-inostrannoj-valyuty

Как было раньше. До этого граждане Украины могли покупать инвалюту в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.

Когда начнет действовать изменение. С 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений по сумме.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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