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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:15
только курсы оставляют желать лучшего
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:27
swan forever и вывод валютного кэша платный
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:34
Re: Finance.ua: Найкращі картки для валютообміну
https://news.finance.ua/ru/news/-/458974/v-ukraine-otmeneno-ogranichenie-na-pokupku-inostrannoj-valyuty
Как было раньше. До этого граждане Украины могли покупать инвалюту в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.
Когда начнет действовать изменение. С 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений по сумме.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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