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Для збільшення зарплати вчителям
у бюджеті немає грошей...

Для збільшення зарплати вчителям у бюджеті немає грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 07:53

Для збільшення зарплати вчителям у бюджеті немає грошей...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві освіти і науки заявляють, що держава поки що не може збільшити посадовий оклад вчителів до 3 мінімальних зарплат, як це передбачено статтею 61 закону "Про освіту".

Дивися повний текст Для збільшення зарплати вчителям у бюджеті немає грошей - МОН.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 07:53

для этого необходимо уменьшить общее количество депутатских мест а это 450, до 100-120. так же сократить зарплаты чинновников.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:10

Лично я в этом никогда не сомневался.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:50

Поддерживаю.
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:52

Да а про фельдшеров скорой забылиз Ведь тоже минималка. Вот приходит человек работать после 4 лет обучения. А тут опа минималка. Медсестры тоже минималка. Медицина в полном говне.
mitia_kozachek
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