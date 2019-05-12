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Для збільшення зарплати вчителям у бюджеті немає грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2019 07:53
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві освіти і науки заявляють, що держава поки що не може збільшити посадовий оклад вчителів до 3 мінімальних зарплат, як це передбачено статтею 61 закону "Про освіту".
Дивися повний текст Для збільшення зарплати вчителям у бюджеті немає грошей - МОН
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R2
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Додано: Чет 16 тра, 2019 07:53
для этого необходимо уменьшить общее количество депутатских мест а это 450, до 100-120. так же сократить зарплаты чинновников.
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-Segey-
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Додано: Чет 16 тра, 2019 10:10
Лично я в этом никогда не сомневался.
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blueiceua
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Додано: Чет 16 тра, 2019 11:50
Поддерживаю.
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сова
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Додано: Чет 16 тра, 2019 11:52
Да а про фельдшеров скорой забылиз Ведь тоже минималка. Вот приходит человек работать после 4 лет обучения. А тут опа минималка. Медсестры тоже минималка. Медицина в полном говне.
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mitia_kozachek
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