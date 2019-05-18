Документ був підписаний в Києві у вівторок.
Дивися повний текст Україна підписала контракт щодо ліквідації ядерного могильника.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 14:40
Україна підписала контракт щодо ліквідації ядерного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна підписала контракт щодо ліквідації ядерного могильника.
Додано: Вів 21 тра, 2019 14:40
непонятно что значит "транспортировка в места захоронения".
Заберут на территорию нато?
Додано: Вів 21 тра, 2019 14:51
blueiceua Нет, "закапывать" будут в Чернобыле.
Я был на экскурсии в апреле, показывали новый объект для захоронения отработанных материалов. Старое хранилище будут разбирать и материалы в новый переносить. Наверное туда же перевезут материалы из Кировоградской области.
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:03
лучше бы его вообще не трогали.
Мы уже знакомы со многоими "покращеннямы".
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