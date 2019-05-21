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Україна підписала контракт
щодо ліквідації ядерного...

Україна підписала контракт щодо ліквідації ядерного...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:40

Україна підписала контракт щодо ліквідації ядерного...

Пропонуємо до обговорення:
Документ був підписаний в Києві у вівторок.

Дивися повний текст Україна підписала контракт щодо ліквідації ядерного могильника.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:40

непонятно что значит "транспортировка в места захоронения".
Заберут на территорию нато?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:51

blueiceua Нет, "закапывать" будут в Чернобыле.

Я был на экскурсии в апреле, показывали новый объект для захоронения отработанных материалов. Старое хранилище будут разбирать и материалы в новый переносить. Наверное туда же перевезут материалы из Кировоградской области.
medeivalb
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:03

лучше бы его вообще не трогали.
Мы уже знакомы со многоими "покращеннямы".
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:04

blueiceua Нельзя, срок эксплуатации старого хранилища заканчивается, нужно перевозить хранящиеся материалы. Там все грамотно сделано.
medeivalb
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