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Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:38
Церемония награждения банков за особые достижения — FinAwards 2019 состоялась 15 мая в Киеве. Учредители премии «Минфин» и Finance.ua вместе с авторитетным жюри определили победителей в 15 номинациях.
Церемония FinAwards 2019 прошла в столичном ночном клубе D.Fleur. За победу в 15 номинациях боролись представители 28 розничных банков – топ-менеджеры, руководители розничного бизнеса и маркетинга.
Кто выиграл в номинациях по банковским продуктам FinAwards 2019:
1.Самый лучший кредит наличными
2.Самый лучший депозит
3.Самая лучшая кредитная карта
4.Самая лучшая дебетовая карта
А также какие новинки нас ожидают - смотрите в этом видео!!!
Ждем ваших комментариев!!!
С ув.
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Ірина_
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Додано: Вів 21 тра, 2019 15:51
Лучший депо и лучшая кредитка - Моно ???
Это шутка ?
Или просто некомпетентность оценивающих ?
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mustbe
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