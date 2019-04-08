В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м
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summacut написав:P.S.: сам живу в 9эт, 2 подъезда, 1 этаж - коммерсы, выходы с другой стороны. Во дворе широкий тротуар вдоль дома, за ним проезд , где без проблем паркуются 30 автомобилей и еще за ним детская площадка сотки полторы. и то мне кажется, что как-то тесновато во дворе
Только когда надо что-то облагородить - денег нет. Отремонтировать подъезд - денег нет. У Вас хоть ОСББ ест - та наверняка нет, это же дорого. Это же депутаты должен делать, мер, еще кто-то... Пофигу что в подъезде краска отваливается и мочей воняет - зато есть где машину поставить. Про лифты я вообще молчу. В таких домах на них обращают внимание только когда кто-то застрянет или лифт вообще упадет. Ну если крыща потечет то несчастные будут тазики подставлять. т.к с каждой квартиры получится очень солидная сумма. Если бы вы еще платили налог за использование земли, было бы еще веселее. Я конечно могу ошибаться, если это не так, выложите фото своего подъезда, лифта и придомовой территории.
Востаннє редагувалось ssnet в Сер 22 тра, 2019 11:04, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Одно неясно, как в таких домах в случае чего пожар тушить.
В новых домах есть системы пожаротушения. Всякий пенопласт не используется. По сути греть может только квартира. В коридорах стоят водяные брызгалки. Для эвакуации есть две лестницы и вертолетная площадка. Возьмите Сингапур, Гонконг, Шанхай, Дубаи и т.д. там кучи небоскребов и все ок. Ни что там не планирует на лестнице там лезть и что-то тушить.
Селюкам не понять. что прелесть небоскребов в том, что все необходимое может быть в 5-15 минутной доступности и машина нафиг не нужна. Если куда-то ехать есть Убер. Если что-то купить - доставка. Сами считайте подземный паркинг 15T$ машина 30T$. Это 15 лет можно ездить каждый день на Убире и не париться. Это если не считать расходы на бензин, обслуживание машины, плату за паркинг, парковку, страховку и т.д.
Востаннє редагувалось ssnet в Сер 22 тра, 2019 11:17, всього редагувалось 1 раз.
ssnet написав:Только когда надо что-то облагородить - денег нет. Отремонтировать подъезд - денег нет. У Вас хоть ОСББ ест - та наверняка нет, это же дорого. Это же депутаты должен делать, мер, еще кто-то... Пофигу что в подъезде краска отваливается и мочей воняет - зато есть где машину поставить. Про лифты я вообще молчу. В таких домах на них обращают внимание только когда кто-то застрянет или лифт вообще упадет. Ну если крыща потечет то несчастные будут тазики подставлять. т.к с каждой квартиры получится очень солидная сумма. Если бы вы еще платили налог за использование земли, было бы еще веселее.
Не переживайте Вы так, дому 5 лет. ОСББ нет, управляющая компания справляется. Лифт не падает, мочой не воняет и краска не отваливается. Лучше на работе не задерживайтесь, чтобы успеть корыто поближе к дому воткнуть. Про налог на землю загуглил, в моем случае ставка 0,03% от нормативной денежной оценки. На квартиру, выходит около 0,6 сотки. Даже если заложить космическую оценку в 10 килозелени за сотку, то на рыло получается 27*10000*0,6*0,0003 = 48,6 грн. в год. Никуя себе какие неподъемные деньжищи.
Faceless написав:Одно неясно, как в таких домах в случае чего пожар тушить.
В новых домах есть системы пожаротушения. Всякий пенопласт не используется. По сути греть может только квартира. В коридорах стоят водяные брызгалки. Для эвакуации есть две лестницы и вертолетная площадка. Возьмите Сингапур, Гонконг, Шанхай, Дубаи и т.д. там кучи небоскребов и все ок. Ни что там не планирует на лестнице там лезть и что-то тушить.
Я не про Сингапур с Шанхаем. А про наши реалии. Даже в домах Аркады в 25 этажей видел пожарные гидранты на верхних этажах прямо в квартирах - угадайте, что с ними делают во время ремонта повально все. "Брызгалки" во всяких БЦ/ТЦ повсеместно, а вот за жилые дома не могу сказать
ssnet написав:Только когда надо что-то облагородить - денег нет. Отремонтировать подъезд - денег нет. У Вас хоть ОСББ ест - та наверняка нет, это же дорого. Это же депутаты должен делать, мер, еще кто-то... Пофигу что в подъезде краска отваливается и мочей воняет - зато есть где машину поставить. Про лифты я вообще молчу. В таких домах на них обращают внимание только когда кто-то застрянет или лифт вообще упадет. Ну если крыща потечет то несчастные будут тазики подставлять. т.к с каждой квартиры получится очень солидная сумма. Если бы вы еще платили налог за использование земли, было бы еще веселее.
Не переживайте Вы так, дому 5 лет. ОСББ нет, управляющая компания справляется. Лифт не падает, мочой не воняет и краска не отваливается. Лучше на работе не задерживайтесь, чтобы успеть корыто поближе к дому воткнуть. Про налог на землю загуглил, в моем случае ставка 0,03% от нормативной денежной оценки. На квартиру, выходит около 0,6 сотки. Даже если заложить космическую оценку в 10 килозелени за сотку, то на рыло получается 27*10000*0,6*0,0003 = 48,6 грн. в год. Никуя себе какие неподъемные деньжищи.
Фото в студию. Хоть 5 лет не большой срок. но наши и за это время умудряются все засрать
Faceless написав:Одно неясно, как в таких домах в случае чего пожар тушить.
В новых домах есть системы пожаротушения. Всякий пенопласт не используется. По сути греть может только квартира. В коридорах стоят водяные брызгалки. Для эвакуации есть две лестницы и вертолетная площадка. Возьмите Сингапур, Гонконг, Шанхай, Дубаи и т.д. там кучи небоскребов и все ок. Ни что там не планирует на лестнице там лезть и что-то тушить.
Я не про Сингапур с Шанхаем. А про наши реалии. Даже в домах Аркады в 25 этажей видел пожарные гидранты на верхних этажах прямо в квартирах - угадайте, что с ними делают во время ремонта повально все. "Брызгалки" во всяких БЦ/ТЦ повсеместно, а вот за жилые дома не могу сказать
В жилых домах в коридорах стоят брызгалки с электро кранами. Гидранты по идее на каждом этаже ставят. От установки в квартирах вроде как отказались. Что-то меня терзают сомнения, что гдет в Сингапуре пожарные гидранты стоят в квартирах. Думаю. это дуротсь наших инженеров.
Фото чего? Лифта, дома или подъезда? Или Вы не верите, что строятся дома не только 20+ этажей. У нас по соседству два одноподъездных новостроя, 5 и 6 этажей с общим двором и по данным публичной кадастровой карты участок у них на двоих чуть менее 20 соток, на наш дом 37 соток (правда, с обратной стороны двора в эти сотки включен внутриквартальный проезд), сейчас по соседству строится одноподъездная девятиэтажка, у них 26 соток придомовая территория. Если что, это не Киев, самая большая этажность в городе - 14.
Фото в студию. Хоть 5 лет не большой срок. но наши и за это время умудряются все засрать
Ах, вот Вы о чем. Не наш случай. Даже скидываются на уборку подъезда и благоустройство придомовой территории, цветочки посадить, детскую площадку покрасить и т.п.
Фото чего? Лифта, дома или подъезда? Или Вы не верите, что строятся дома не только 20+ этажей. У нас по соседству два одноподъездных новостроя, 5 и 6 этажей с общим двором и по данным публичной кадастровой карты участок у них на двоих чуть менее 20 соток, на наш дом 37 соток (правда, с обратной стороны двора в эти сотки включен внутриквартальный проезд), сейчас по соседству строится одноподъездная девятиэтажка, у них 26 соток придомовая территория. Если что, это не Киев, самая большая этажность в городе - 14.
Я к тому , что содержать низкоэтажные дома очень дорого. Например консьерж. Для круглосуточного дежурства из должно быть три. Считавшем сколько получается. та же ситуация поддержанием придомовой территории, лифтами. крышей. Затраты на клумбочки одинаковые что на 50 этажей что на 5. Только плата с квартиры выходит разная.