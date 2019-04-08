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В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:39
forumreader написав:
Ох и зря... В комплексе с безнаказанной хаотичной "где_урвал_кусок_земли"-застройкой это будет лишь плодить монстрообразные высотки, ур** облик города, что уже видно на примере Киева.
Вы видимо Токио не видели
Вот там застройка реально хаотичная. У нас повзрослению с ними более-мене. Есть конечно инородные строения, но их не так много.
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