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В Україні можна буде будувати
будинки заввишки 150 м

В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:39

  forumreader написав:Ох и зря... В комплексе с безнаказанной хаотичной "где_урвал_кусок_земли"-застройкой это будет лишь плодить монстрообразные высотки, ур** облик города, что уже видно на примере Киева.

Вы видимо Токио не видели :mrgreen: Вот там застройка реально хаотичная. У нас повзрослению с ними более-мене. Есть конечно инородные строения, но их не так много.
ssnet
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