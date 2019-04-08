В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м

Вы видимо Токио не видели Вот там застройка реально хаотичная. У нас повзрослению с ними более-мене. Есть конечно инородные строения, но их не так много.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:39
Вы видимо Токио не видели Вот там застройка реально хаотичная. У нас повзрослению с ними более-мене. Есть конечно инородные строения, но их не так много.
Додано: Сер 22 тра, 2019 12:32
Ну тут Америку не открываете, чем меньше знаменатель, тем больше частное. Если уже пошел разговор предметный, то за консьежа (+ они убирают в подъезде) соседний подъезд собирает по 150 грн. в месяц с квартиры, наш подъезд только за уборку собирает по 50 грн. Это из того, что линейно зависит от количества квартир. Плата за обслуживание дома тоже зависит от количества квартир, но там зависимость сложнее и, судя по тому, что по городу тысячи домов и вилка процентов 20-25 (в расчете на кв.м.), то, можно сказать, что ее практически нет. Конкретно в нашем доме содержание дома стоит 3,89 грн. за кв.м. общей площади квартиры.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Сер 22 тра, 2019 12:50
Десятиэтажный дом, уборка в подъезде 30 грн. в мес., убирают два раза в месяц минимум. Делали небольшой ремонт в подъезде, меняли трубы в подвале и прочие мелочи. С квартиры выходило абсолютно не накладно.
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:39
А зачем приводить пример "вот там-то хуже", оправдывая свой бардак? Ориентироваться нужно на лучшее, а не наоборот. Хотя бы в регуляторной деятельности от государства, что есть темой новости.
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:38
Пожежні крани в санвузлах згідно ДБН, ... вони підключені після лічильника, щит можна прибрати, а на те місце повісити бойлер, вважайте підвід уже готовий
... якщо буде пожежа, то головна задача жителів - це евакуюватися, в паніці не заблудитися де знаходяться незадимляємі пожежні сходи, а технологію пожежогасіння залиште на плечі професіоналів ...
Life is bull trap
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