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В Україні можна буде будувати
будинки заввишки 150 м

В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:39

  forumreader написав:Ох и зря... В комплексе с безнаказанной хаотичной "где_урвал_кусок_земли"-застройкой это будет лишь плодить монстрообразные высотки, ур** облик города, что уже видно на примере Киева.

Вы видимо Токио не видели :mrgreen: Вот там застройка реально хаотичная. У нас повзрослению с ними более-мене. Есть конечно инородные строения, но их не так много.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:32

  ssnet написав:Я к тому , что содержать низкоэтажные дома очень дорого. Например консьерж. Для круглосуточного дежурства из должно быть три. Считавшем сколько получается. та же ситуация поддержанием придомовой территории, лифтами. крышей. Затраты на клумбочки одинаковые что на 50 этажей что на 5. Только плата с квартиры выходит разная.


Ну тут Америку не открываете, чем меньше знаменатель, тем больше частное. Если уже пошел разговор предметный, то за консьежа (+ они убирают в подъезде) соседний подъезд собирает по 150 грн. в месяц с квартиры, наш подъезд только за уборку собирает по 50 грн. Это из того, что линейно зависит от количества квартир. Плата за обслуживание дома тоже зависит от количества квартир, но там зависимость сложнее и, судя по тому, что по городу тысячи домов и вилка процентов 20-25 (в расчете на кв.м.), то, можно сказать, что ее практически нет. Конкретно в нашем доме содержание дома стоит 3,89 грн. за кв.м. общей площади квартиры.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:50

Десятиэтажный дом, уборка в подъезде 30 грн. в мес., убирают два раза в месяц минимум. Делали небольшой ремонт в подъезде, меняли трубы в подвале и прочие мелочи. С квартиры выходило абсолютно не накладно.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:39

  ssnet написав:
  forumreader написав:Ох и зря... В комплексе с безнаказанной хаотичной "где_урвал_кусок_земли"-застройкой это будет лишь плодить монстрообразные высотки, ур** облик города, что уже видно на примере Киева.

Вы видимо Токио не видели :mrgreen: Вот там застройка реально хаотичная. У нас повзрослению с ними более-мене. Есть конечно инородные строения, но их не так много.

А зачем приводить пример "вот там-то хуже", оправдывая свой бардак? Ориентироваться нужно на лучшее, а не наоборот. Хотя бы в регуляторной деятельности от государства, что есть темой новости.
forumreader
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:38

  Faceless написав:
  ssnet написав:
  Faceless написав:Одно неясно, как в таких домах в случае чего пожар тушить.

В новых домах есть системы пожаротушения. Всякий пенопласт не используется. По сути греть может только квартира. В коридорах стоят водяные брызгалки. Для эвакуации есть две лестницы и вертолетная площадка. Возьмите Сингапур, Гонконг, Шанхай, Дубаи и т.д. там кучи небоскребов и все ок. Ни что там не планирует на лестнице там лезть и что-то тушить.

Я не про Сингапур с Шанхаем. А про наши реалии. Даже в домах Аркады в 25 этажей видел пожарные гидранты на верхних этажах прямо в квартирах - угадайте, что с ними делают во время ремонта повально все.
"Брызгалки" во всяких БЦ/ТЦ повсеместно, а вот за жилые дома не могу сказать

Пожежні крани в санвузлах згідно ДБН, ... вони підключені після лічильника, щит можна прибрати, а на те місце повісити бойлер, вважайте підвід уже готовий :)
... якщо буде пожежа, то головна задача жителів - це евакуюватися, в паніці не заблудитися де знаходяться незадимляємі пожежні сходи, а технологію пожежогасіння залиште на плечі професіоналів ...
Life is bull trap
TylerTruman_
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