650 км это не бензин вам.. тут как в мобильной связи... ДО 650 км.) При минус 20 на улице и снегопаде если 200 -300 км выдаст то за счастье. Литий очень не любит холод + на обогрев машины энергию надо...
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Додано: Суб 25 тра, 2019 20:06
Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року
Додано: Суб 25 тра, 2019 20:14
Самый плохой первый попавшийся пример. У Лифа самая плохая батарея на рынке: без подогрева и охлаждения. Поэтому она деградирует так быстро и теряет емкость что зимой, что летом. У нормальных электромобилей этой проблемы нет и батарея служит значительно дольше.
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:07
Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року
Но там и вопрос цены иной. Кроме того все эти электромобили типа Nissan Leaf это городские мобили. Если посмотреть на сайте что привел линк выше там конкретно написано -> Запас хода: ДО 180 км..Там же для Chevrolet Spark electro -Запас хода: ДО 150 км... или Ford Focus EV тоже ДО 160 км.... По ровной местности с 2-мя пассажирами ЛЕТОМ. А зимой по пересеченной местности да еще по снегу... может 50км наберется запас хода.. для города еще как то. Про поездки типа "на моря" или к "теще в райцентр" стоит забыть.
А вот б/у бензиновый Mercedes a170 где то 2005 годов по цене в ТРИ раза дешевле это все прекрасно осилит))..
PS Так что электромобили бюджетного класса нам не нужны.. пока не нужны.
Ну а для авто премиум класса от 50 000 уе и людей которые способны такие деньги заплатить вопрос стоимости топлива думаю не актуален в принципе)).
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