RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо 10 доступних
електромобілів цього року

Названо 10 доступних електромобілів цього року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:06

Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року

  jeugen написав:адже не хочеться на подолання 650км витрачати по 12годин.
650 км это не бензин вам.. тут как в мобильной связи... ДО 650 км.) При минус 20 на улице и снегопаде если 200 -300 км выдаст то за счастье. Литий очень не любит холод + на обогрев машины энергию надо...
Джон
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 16.03.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:14

  Джон написав:... смотрим сайт первый попавшийся например Nissan LEAF

Самый плохой первый попавшийся пример. У Лифа самая плохая батарея на рынке: без подогрева и охлаждения. Поэтому она деградирует так быстро и теряет емкость что зимой, что летом. У нормальных электромобилей этой проблемы нет и батарея служит значительно дольше.
airmax78
 
Повідомлень: 30200
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3618 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:07

Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року

  airmax78 написав:У Лифа самая плохая батарея на рынке: без подогрева и охлаждения. Поэтому она деградирует так быстро и теряет емкость что зимой, что летом. У нормальных электромобилей этой проблемы нет и батарея служит значительно дольше
Но там и вопрос цены иной. Кроме того все эти электромобили типа Nissan Leaf это городские мобили. Если посмотреть на сайте что привел линк выше там конкретно написано -> Запас хода: ДО 180 км..Там же для Chevrolet Spark electro -Запас хода: ДО 150 км... или Ford Focus EV тоже ДО 160 км.... По ровной местности с 2-мя пассажирами ЛЕТОМ. А зимой по пересеченной местности да еще по снегу... может 50км наберется запас хода.. для города еще как то. Про поездки типа "на моря" или к "теще в райцентр" стоит забыть.
А вот б/у бензиновый Mercedes a170 где то 2005 годов по цене в ТРИ раза дешевле это все прекрасно осилит))..
PS Так что электромобили бюджетного класса нам не нужны.. пока не нужны.
Ну а для авто премиум класса от 50 000 уе и людей которые способны такие деньги заплатить вопрос стоимости топлива думаю не актуален в принципе)).
Джон
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 16.03.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо середній розмір субсидії в Україні за квітень
R2 » Сер 22 тра, 2019 12:26
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 12:26
smart_analyst2017
До 2040 року більше половини всіх нових авто будуть...
R2 » П'ят 17 тра, 2019 08:50
1 68
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 08:51
p_a_l
Зарплати зросли: хто з початку року почав отримувати...
R2 » Чет 16 тра, 2019 17:32
2 93
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 21:59
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.