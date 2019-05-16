Названо 10 доступних електромобілів цього року

Додано: Суб 25 тра, 2019 22:07

airmax78 написав: У Лифа самая плохая батарея на рынке: без подогрева и охлаждения. Поэтому она деградирует так быстро и теряет емкость что зимой, что летом. У нормальных электромобилей этой проблемы нет и батарея служит значительно дольше У Лифа самая плохая батарея на рынке: без подогрева и охлаждения. Поэтому она деградирует так быстро и теряет емкость что зимой, что летом. У нормальных электромобилей этой проблемы нет и батарея служит значительно дольше

Но там и вопрос цены иной. Кроме того все эти электромобили типа Nissan Leaf это городские мобили. Если посмотреть на сайте что привел линк выше там конкретно написано -> Запас хода:..Там же для Chevrolet Spark electro -Запас хода:... или Ford Focus EV тоже... По ровной местности с 2-мя пассажирами ЛЕТОМ. А зимой по пересеченной местности да еще по снегу... может 50км наберется запас хода.. для города еще как то. Про поездки типа "на моря" или к "теще в райцентр" стоит забыть.А вот б/у бензиновый Mercedes a170 где то 2005 годов по цене в ТРИ раза дешевле это все прекрасно осилит))..PS Так что электромобили бюджетного класса нам не нужны.. пока не нужны.Ну а для авто премиум класса от 50 000 уе и людей которые способны такие деньги заплатить вопрос стоимости топлива думаю не актуален в принципе)).