Про це заявив призначений на посаду 21 травня глава Адміністрації президента України Андрій Богдан.
Дивися повний текст Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:50
Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ.
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:50
очередной золотой дождь в лицо избирателям Зеленского))) мне он уже даже начинает нравится. Покупайте хорошо впитывающие салфетки, вытирайте лица))
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:57
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