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Глава адміністрації Зеленського
зробив заяву щодо цін на газ

Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:50

Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив призначений на посаду 21 травня глава Адміністрації президента України Андрій Богдан.

Дивися повний текст Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:50

очередной золотой дождь в лицо избирателям Зеленского))) мне он уже даже начинает нравится. Покупайте хорошо впитывающие салфетки, вытирайте лица))
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:57

  redmax11 написав:очередной золотой дождь в лицо избирателям Зеленского))) мне он уже даже начинает нравится. Покупайте хорошо впитывающие салфетки, вытирайте лица))


Я так вижу у вас богатый опыт по "зотому дождю" :) Ну у каждого свои слабости, будем толерантными ;)
Igorten
 
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