Про це заявив призначений на посаду 21 травня глава Адміністрації президента України Андрій Богдан.
Дивися повний текст Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:50
Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ.
Додано: Чет 23 тра, 2019 05:46
Я не могу своевременно оплачивать коммунальные услуги, по скольку работаю в Германии, но один раз в пол года я приезжаю и всё оплачиваю.
Будет ли сниматься пеня, за не своевременную оплату?
Додано: Чет 23 тра, 2019 06:57
Re: Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на
Будет
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:09
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:25
Что мешает работая "за бугром" оплачивать комуналку ежемесячно? -- У того же Portmone можно любую карту подвязать...
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:50
Re: Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на
зарегистрировался специально чтоб вставить 5 копеек о наболевшем.
моя теория, что это один из тех, кто только через терминал оплачивает услуги, вместо того, чтобы закинуть денег на карту и сделать это уже в личном кабинете. стоишь за ними в очереди и ждешь пока он что-то впишет туда, пока ему приват24 отзвонится о подтверждении потом еще будет вписывать номер, чтоб ему сдачу отправили... гррр. =)
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