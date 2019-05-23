Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ

Додано: Чет 23 тра, 2019 23:10

bestmontaj2019 написав: Вы не думайте о как понизить цены на газ. Хотите рыночную,ок. Тогда думайте как сделать рыночными зарплаты,как в Европе! Вы не думайте о как понизить цены на газ.. Тогда думайте как сделать рыночными зарплаты,как в Европе!

Украина газ сама добывает

Такрыночную. А как скажут в мвф. Кстати, как обычно в нарушение нового закона о рынке газа, который вступил в силу.Законы ж только для лоховПо результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» по состоянию на 23.05.2019 г. рыночная средневзвешенная цена () на июнь 2019 -+ примерно 7% за транспорт по стране и будет конечная цена 7100-7200 грн.Причем в этом тарифе уже заложена гос.наценка процентов 250 к реальной себестоимости.Ну а человекообразному, зовущему себя "министр регионального развития, строительства и ЖКХ" Геннадий Зубко, который посоветовал не ждать снижения тарифов на газ и пояснял, что- тупость которого даже комментировать не хочется, кто-нибудь бы взял и пояснил, чтои его хватает, даже не на 100%, а на 120% для всех внутренних потребностей, исключая промышленность.А промышленность в состоянии газ закупать по рыночной цене и продавать свою продукцию по рыночной цене. И функция правительства лишь в одном - обеспечить возможность им этот газ купить на рынке, в любой стране мира и получить.Население и ТЭК в этой цепочке при чем?-логика, но не всем по-зубкам доступная