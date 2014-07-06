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coulthard написав:"В платежах за содержание дома капитальный ремонт не включен, поэтому, по идее, каждые 10-15 лет украинцы должны были сами собирать шестизначные суммы для ремонта или замены лифтов, утепления стен, реконструкции, укрепления, замены окон в подъездах и т.д."
Сечас - да, не включен, а за те года, когда был включен, капремонт делать будут? Или эти деньги уже честно украдены?
Да никогда коммунальные платежи не покрывали даже расходов на текущий ремонт, не то что на капитальный. А тем более в "те года", при копеечной тогдашней коммуналке
Эта "копеечная коммуналка" равно как и бесплатное образование и медицина покрывалась копеечными зарплатами. Для того чтобы начать новый отсчет после распада СССР нужно было провести не грабительскую приватизацию в результате которой большинство остались с дыркой от бублика
Faceless написав:Да никогда коммунальные платежи не покрывали даже расходов на текущий ремонт, не то что на капитальный
Не правда. Приведу пример дома с родителями.. там как раз совковая 4-х подьездная девятиэтажка. Тариф коммуналки 7,8 грн/метр. Площадь дома 9600 метров жилой и не жилой площади в СОБСТВЕННОСТИ. То есть за которую насчитывается коммуналка. Есть еще общие подвала и чердак но эту площадь я не считаю. В итоге имеем 7,8* 9600= 74880 грн/месяц. Растраты это вывоз мусора 1 контейнер 885 грн в неделю вывозят 3 контейнера 2 раза .. то есть в месяц 24- 27 контейнера мусора 24*885= 21240 грн. Вижу дворника но его зарплата минималка (может когда премия) суммарно не более 5000 грн/месяц. В итоге расходы на дом мусор 21240+ дворник 5000 грн + бухгалтер (но он не на один дом) пусть часть в зарплате 1000 грн = 27240 грн..в принципе все. Имеем 74880 - 27240 = 47640 грн в профите ЖЕК-у. В реальности меньше так как иногда вызывает население аварийки .. спишем еще тысяч 10 000 на них. Но все равно 35 000/мес ЖЕК имеет в карман. Если кто то скажет - а там сантехник/лампочи/электрик и пр... отвечу все за СВОИ деньги. Сантехник то может и имеет ставку но вот мне ему все равно оплатить вызов надо. Так что платить ему ставку за мой счет бессмысленная трата денег..Текущий ремонт?? Нет не слышали... пару раз в год летом травку разве что на газоне покосят и все...Срывало крышу при урагане, лопались трубы канализации в подвале, общедомовой счетчик на отопление.. все сами скидывались и делали. Причем только часть жителей так как % совко-пенсовской биомассы в доме весьма велик. Это контингент который ничего не хочет платить и делать пока ему квартиру говном не зальет а потом строчит жалобы во все инстанции как с пулемета но продолжает жить в говенях. PS как видим финансы которые можно направить на ремонт дома успешно распиливает ЖЕК...и не надо рассказывать сказки про недостачу денег с коммуналки на ремонты.
Ключевой момент законопроекта - исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, являясь заказчиком проекта реконструкции будут определять размеры площади нового жилья, естественно, исходя из своих, часто ограниченных, материальных возможностей. Как бы тут не переселиться из унаследованной старенькой уютной трёшки в новую гостинку - однушку в состоянии "от строителей".
Faceless написав:Да никогда коммунальные платежи не покрывали даже расходов на текущий ремонт, не то что на капитальный
Не правда. Приведу пример дома с родителями.. .. все сами скидывались и делали. Причем только часть жителей так как % совко-пенсовской биомассы в доме весьма велик. Это контингент который ничего не хочет платить и делать пока ему квартиру говном не зальет а потом строчит жалобы во все инстанции как с пулемета но продолжает жить в говенях. PS как видим финансы которые можно направить на ремонт дома успешно распиливает ЖЕК...и не надо рассказывать сказки про недостачу денег с коммуналки на ремонты.
Поддержу. Действительно, вы говорите правду, что тариф вполне себе нормально окупаемый. Как раз недавно просчитывали тариф для нашего дома, думали его переводить под ОСББ. Киев. Дом многоквартирный, большой, 33 тыс. квадратов жилплощади. Но, 32 года ему. Вышли на эксплуатационный тариф в районе 5,5 гривень. Причем туда уже включили всевозможные текущие расходы на обслуживание дома и даже за вывоз мусора. Накиньте к нему пару гривень на капиталку и получите как раз сегодняшний тариф - от мэрии. Но, в котором ничего не включено и всегда "денег на ремонт нет".
"на время строительства жильцов могут отселять либо в новый дом, либо во временное жилье" Вот эта норма - самый хит, явно придумана человеком не для себя, а для других людей. Люди десятками лет собирали на собственное жилье, чтобы их отселяли в какие-то временные бомжатники неизвестно куда. Почему вначале не построить, а потом уже расселять? Кому нужны эти напряги?
Джон написав:Тариф коммуналки 7,8 грн/метр. Площадь дома 9600 метров жилой и не жилой площади в СОБСТВЕННОСТИ. То есть за которую насчитывается коммуналка. Есть еще общие подвала и чердак но эту площадь я не считаю. В итоге имеем 7,8* 9600= 74880 грн/месяц. Растраты это вывоз мусора 1 контейнер 885 грн в неделю вывозят 3 контейнера 2 раза .. то есть в месяц 24- 27 контейнера мусора 24*885= 21240 грн. Вижу дворника но его зарплата минималка (может когда премия) суммарно не более 5000 грн/месяц. В итоге расходы на дом мусор 21240+ дворник 5000 грн + бухгалтер (но он не на один дом) пусть часть в зарплате 1000 грн = 27240 грн..в принципе все. Имеем 74880 - 27240 = 47640 грн в профите ЖЕК-у. В реальности меньше так как иногда вызывает население аварийки .. спишем еще тысяч 10 000 на них. Но все равно 35 000/мес ЖЕК имеет в карман.
Забавная математика. Создавайте ОСМД, становитесь его председателем и откройте для себя увлекательный мир цифр. Тогда, может быть, узнаете о том, сколько стоит постоянное обслуживание/сертификация лифтов, обслуживание ТП и размер платежей за потери сетей и реактив, какой будет объём платежей за освещение МОПов и двора, содержание вентканалов... Ещё узнаете, что при начислении/выплате з/п персоналу вы должны начислить ЕСВ. Также вы очень удивитесь тому, что дворнику и бухгалтеру мало просто платить, им нужно постоянно покупать расходники (мётлы, песок, спецодежду, бумагу, заправлять принтер, оплатить РКО банку, доставлять квитанции, оплачивать лицензию для учётного софта и т.п.), что вкруговую за год потянет на сумму с 4-5 нулями. Также вы оплатите обязательные курсы/инструктажи по охране труда/допуски/работу управителя. Может будетте оплачивать ежегодный аудит. Потом вас несколько раз государство заставит корректировать уставные (нотариус + админсборы + юрист), потом вы покрутитесь в подписании актов разграничения балансовой принадлежности со всеми коммунальщиками, составите и будете постоянно корректировать паспорт объекта, заплатите пару-тройку админок за несущественные учётные или технические нарушения... А, чуть не забыл: может быть откроете для себя, что средний уровень оплаты коммунальных жильцами в вашем доме будет составлять не более 50-60%. Тогда поймёте, что нищенского тарифа 8 грн/м2 вам не хватит даже для поддержания штанов.
coulthard написав:"В платежах за содержание дома капитальный ремонт не включен, поэтому, по идее, каждые 10-15 лет украинцы должны были сами собирать шестизначные суммы для ремонта или замены лифтов, утепления стен, реконструкции, укрепления, замены окон в подъездах и т.д."
Сечас - да, не включен, а за те года, когда был включен, капремонт делать будут? Или эти деньги уже честно украдены?
Да никогда коммунальные платежи не покрывали даже расходов на текущий ремонт, не то что на капитальный. А тем более в "те года", при копеечной тогдашней коммуналке
Ага, а Вы зайдите сейчас в Вашу управляющую (лавный офис) компанию по содержанию жилья и посмотрите на сделаный ремонт в здании и вокруг. Причем сделано это не когда-то давно а совсем недавно. И деньги на это не из бюджета... Я Вам больше скажу: наш активист из дома заставил их предоставить акты выполненных работ по дому (стандартная 4 подъездная чешка), так вот они 4 года "осваивали" по +-30 тыс.грн. на герметизацию стыков панелей. Вроде бы ничего, но есть правда один нюанс - дом-то у нас кирпичный. А Вы говорите платежи не покрывают....
coulthard, работал на предприятии (не в киеве, в другом областном центре), на балансе которого все дома были (ну кроме осбб). Ремонты делали подрядные организации. Накручивают подрядные организации где-то 50-70% на ремонты. Накручивают - это именно после учета затрат+зп персонала+доход за работу, просто сумма сверху. Естественно с неё делятся с предприятием, на балансе которого эти дома.
apollo написав:Забавная математика. Создавайте ОСМД, становитесь его председателем и откройте для себя увлекательный мир цифр. Тогда, может быть, узнаете о том, сколько стоит постоянное обслуживание/сертификация лифтов, обслуживание ТП и размер платежей за потери сетей и реактив, какой будет объём платежей за освещение МОПов и двора, содержание вентканалов... Ещё узнаете, что при начислении/выплате з/п персоналу вы должны начислить ЕСВ. Также вы очень удивитесь тому, что дворнику и бухгалтеру мало просто платить, им нужно постоянно покупать расходники (мётлы, песок, спецодежду, бумагу, заправлять принтер, оплатить РКО банку, доставлять квитанции, оплачивать лицензию для учётного софта и т.п.), что вкруговую за год потянет на сумму с 4-5 нулями. Также вы оплатите обязательные курсы/инструктажи по охране труда/допуски/работу управителя. Может будетте оплачивать ежегодный аудит. Потом вас несколько раз государство заставит корректировать уставные (нотариус + админсборы + юрист), потом вы покрутитесь в подписании актов разграничения балансовой принадлежности со всеми коммунальщиками, составите и будете постоянно корректировать паспорт объекта, заплатите пару-тройку админок за несущественные учётные или технические нарушения... А, чуть не забыл: может быть откроете для себя, что средний уровень оплаты коммунальных жильцами в вашем доме будет составлять не более 50-60%. Тогда поймёте, что нищенского тарифа 8 грн/м2 вам не хватит даже для поддержания штанов.
Вместо сказок про 4-5 нулей приведите реальные годовые затраты на бумагу, метлу,софт и прочие "огромные" затраты вместе с зарплатами дворников и вывозом мусора - единственное, что и делает за свой счет управляющая компания беря только с одной моей квартиры 96грн на обслуживание дома и 360грн на оплату каких-то коммунальных. Таких квартир 144 в моем доме и таких домов с десяток.