Додано: Чет 23 тра, 2019 21:16

Faceless написав: Да никогда коммунальные платежи не покрывали даже расходов на текущий ремонт, не то что на капитальный Да никогда коммунальные платежи не покрывали даже расходов на текущий ремонт, не то что на капитальный

Не правда. Приведу пример дома с родителями.. там как раз совковая 4-х подьездная девятиэтажка. Тариф коммуналки 7,8 грн/метр. Площадь дома 9600 метров жилой и не жилой площади в СОБСТВЕННОСТИ. То есть за которую насчитывается коммуналка. Есть еще общие подвала и чердак но эту площадь я не считаю. В итоге имеем 7,8* 9600= 74880 грн/месяц. Растраты это вывоз мусора 1 контейнер 885 грн в неделю вывозят 3 контейнера 2 раза .. то есть в месяц 24- 27 контейнера мусора 24*885= 21240 грн. Вижу дворника но его зарплата минималка (может когда премия) суммарно не более 5000 грн/месяц. В итоге расходы на дом мусор 21240+ дворник 5000 грн + бухгалтер (но он не на один дом) пусть часть в зарплате 1000 грн = 27240 грн..в принципе все. Имеем 74880 - 27240 = 47640 грн в профите ЖЕК-у. В реальности меньше так как иногда вызывает население аварийки .. спишем еще тысяч 10 000 на них. Но все равно 35 000/мес ЖЕК имеет в карман. Если кто то скажет - а там сантехник/лампочи/электрик и пр... отвечу все за СВОИ деньги. Сантехник то может и имеет ставку но вот мне ему все равно оплатить вызов надо. Так что платить ему ставку за мой счет бессмысленная трата денег..Текущий ремонт?? Нет не слышали... пару раз в год летом травку разве что на газоне покосят и все...Срывало крышу при урагане, лопались трубы канализации в подвале, общедомовой счетчик на отопление.. все сами скидывались и делали. Причем только часть жителей так как % совко-пенсовской биомассы в доме весьма велик. Это контингент который ничего не хочет платить и делать пока ему квартиру говном не зальет а потом строчит жалобы во все инстанции как с пулемета но продолжает жить в говенях.PS как видим финансы которые можно направить на ремонт дома успешно распиливает ЖЕК...и не надо рассказывать сказки про недостачу денег с коммуналки на ремонты.