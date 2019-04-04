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Ліквідатор ВТБ Банку відсудив
в "Електросталі" $26,4 млн

Ліквідатор ВТБ Банку відсудив в "Електросталі" $26,4 млн
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:33

Ліквідатор ВТБ Банку відсудив в "Електросталі" $26,4 млн

Пропонуємо до обговорення:
15 травня Госпсуд м. Києва задовольнив позов ліквідатора ВТБ Банку до ТОВ “Електросталь” і ТОВ “Авентіна” (в справі №910/16158/14) та вирішив солідарно стягнути з відповідачів на користь позивача 26,4 млн дол заборгованості (за кредитним договором №70 від 23.12.2010).

Дивися повний текст Ліквідатор ВТБ Банку відсудив в \"Електросталі\" $26,4 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:33

Т.е. раньше в судах тупо за деньги тянули резину в таких делах, , потому что "банк страны агрессора", а вот теперь этим хитро-сделанным заёмщикам (долги платят только трусы?) ВТБ хана - государство в свою пользу вытянет из них все соки.
LutsMan
 
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