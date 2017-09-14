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Чергова заборона в Росії:
вуличні табло з курсами валют...

Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:49

  Баблонавт написав:
  Волгарь написав:Не заблуждайтесь, курс - вовсе не показатель развития экономики (КАК МЕРИЛОМ РАБОТЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАЛОСТЬ). А вот уровень ЗВР,например, который сегодня приблизится к 510 млрд. - это показатель.

Извините, уважаемый коллега, но я никак не могу принять Ваш комментарий.
Просто потому, что я ничего подобного не говорил.
Целью моего предыдущего сообщения было наглядно показать крайнюю ограниченность и скудность штампов, которыми оперируют "эксперты по российской экономике и политике" в этой ветке в частности, да и на всём сайте, как, впрочем, и на Украине, в целом.

Вы несколько задержались с репликой. И за это время ЗР РФ успели превысить 100 млрд. долларов, а ЗВР -518.
Волгарь
 
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