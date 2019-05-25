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Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 7,9%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 08:49
Пропонуємо до обговорення:
Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2019 року зріс на 7,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (у порівнянних цінах) - до 319,887 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Дивися повний текст Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 7,9%
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Додано: Пон 27 тра, 2019 08:49
С учетом инфляции и падения гривны она всегда будет расти (по вашей логике). Это как возраст человека - с каждым годом все больше и больше.
Но кто то же этим пользуется и приписывает банальное к великим заслугам.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:54
все на уровне инфляции
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:27
Все в сравнимых ценах, читать внимательнее не пытались?
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