Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 15:30

  Волгарь написав:А если по сути:
- Ресурсы - 25-30 млн га лучшего в мире чернозема, месторождения марганца и жел. руды, каменного угля. Последнее - одно из 4-х подобных мест в мире (Эльзас-Лотарингия - Саар/район Великих озер/Провинция Хейлузцян).
Вроде все.
- Промышленность. Так называемый хай-тек уничтожен (вся продукция машиностроения/металлобработки/электронной/электротехнической промышленности) - около 500 млн. долларов в месяц. Потребительских товаров почти не производится (доля импорта в общей рознице почти 50%, продовольствия 20%, не продовольственных -70%)
С/х -на плаву только растениеводство (в основном за счет кукурузы на импортном семенном материале), КРС и свиньи пратически исчезнут к концу следующего десятилетия.

Беря во внимание распределение ресурсов, существующую промышленность, сельское хозяйство и сегодняшние данные по госдолгу https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ по меньшей мере можно сделать вывод об абсолютно иррациональном использовании потенциала на протяжении многих лет в проекции развития страны.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 18:21

  Волгарь написав:С/х -на плаву только растениеводство (в основном за счет кукурузы на импортном семенном материале)


А то, что Украина входит в топ-5 мировых экспортеров зерна - этого волгарь не знает.

  Волгарь написав:Социальная сфера - разрушена, как и ЖКХ.


Тут вообще без комментариев.
Вернее, наглядный комментарий состояния дел у волгарских соседей:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:36

  Sommer написав:
  Волгарь написав:С/х -на плаву только растениеводство (в основном за счет кукурузы на импортном семенном материале)


А то, что Украина входит в топ-5 мировых экспортеров зерна - этого волгарь не знает.

  Волгарь написав:Социальная сфера - разрушена, как и ЖКХ.


Тут вообще без комментариев.
Вернее, наглядный комментарий состояния дел у волгарских соседей:
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Как сейчас помню: "А у вас негров линчуют!"
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:50

Интересная тема - то появляется то исчезает. Не мог найти ее даже через кнопку Ваши сообщения - в перечне моих постов за июнь ее нет.
ИЛИ ЭТО ТОЛЬКО У МЕНЯ ТАК?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:52

  Волгарь написав:.....
Но самое плохое - все цифры в открытых данных, НО НИКОГО ЭТО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. Проблемы не решаются, а только усуглубляются.
И судя по персоналиям в новой администрации, никаких кардинальных планов хотя бы по стабилизации у нее тоже нет

Вы привели кучу цифр, но основное в Вашем посте в конце (то, что я процитировал).
К названным Вами цифрам и сегодняшнему состоянию мы шли почти 30 лет именно потому, что никого из наших правителей это не интересует.
О сегодняшних пока говорить рановато. Фактически никаких новых назначений и персоналий пока нет и быть не может. Посмотрим. Надеюсь на лучшее, а там видно будет.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:59

  Волгарь написав:Интересная тема - то появляется то исчезает. Не мог найти ее даже через кнопку Ваши сообщения - в перечне моих постов за июнь ее нет.
ИЛИ ЭТО ТОЛЬКО У МЕНЯ ТАК?

Не знаю, как у Вас, но через кнопку "Волгарь-найти сообщения" всё вижу.
Так же, как и через свой профиль.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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  #<1 ... 6789
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